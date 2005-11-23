يك سناتور دموكرات : بوش بايد به اشتباهات خود اقرار كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي"سوا، "باراك اوباما" عضو دمكرات مجلس سناي آمريكا تصريح كرد كه بوش مي تواند به كشمكش سياسي موجود بر سر جنگ عليه عراق با اعتراف به اشتباهات خود در گفتگو با ملت آمريكا پايان دهد.

اين سناتور آمريكايي گفت : جرج بوش بايد اعتراف كند كه بايد با مسائل مختلف مربوط به جنگ عليه عراق به يك شكل تعامل نمي كرد و جمهوري خواهان و دمكرات ها را به تلاش و همكاري ميان خود براي دستيابي به شيوه ايده آل و مسئولانه براي خروج از عراق تشويق كند.



سناتور دموكرات گفت كه آمريكا به آغاز كردن عقب نشيني نظاميان خود از عراق نياز دارد و دولت جرج بوش بايد از حمله به منتقدان جنگ عليه عراق و تشكيك در ملي گرا بودن آنها دست بردارد .



" موضوع خروج نظاميان آمريكا از عراق مدتي است كه به يكي از داغ ترين موضوعاتي تبديل شده است كه رسانه هاي غربي و به ويژه آمريكايي به آن مي پردازند.

به رغم اينكه افكار عمومي و بسياري از كارشناسان خواهان خروج نظاميان آمريكا از عراق و پايان دادن به اشغال اين كشور هستند، جرج بوش و اعضاي دولت وي هنوز بر باقي ماندن سربازان واشنگتن در عراق تاكيد مي كنند.

از سوي ديگر،با وجود افشاي مدارك فراوان مبني بر دستكاري اطلاعات از سوي كاخ سفيد، مشاور امنيت ملي آمريكا مدعي شد كه جرج بوش اطلاعات مربوط به جنگ عراق را دستكاري نكرده است .

همچنين روزنامه لس آنجلس تايمزنيز با اشاره به بروز اختلافات گسترده درون هيات حاكمه آمريكا و افزايش مخالفت ها با ادامه رياست بوش، تصريح كرده بود كه " توان بوش براي كنترل اوضاع روز به روز كمتر مي شود. "

مدت هاست احزاب و گروهها و كشورهاي مختلف درباره تغيير اطلاعات عراق از سوي دولت بوش نوشته و گفته اند و اين موضوع به اثبات رسيده و حتي مدارك آن در دسترس است اما متاسفانه اطرافيان بوش هنوز چنين اجازه اي را به خود مي دهند كه اين موضوع را تكذيب كنند.