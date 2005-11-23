آمريكا و اروپا فهميده اند كه تهديد ايران نتيجه معكوس داده است/ نفوذ در عراق و افغانستان پشتوانه موضع قدرتمندانه ايران است

به گزارش خبرگزاري "مهر" يك منبع ديپلماتيك درگفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت احتمال دارد نشست فرداي آژانس بين المللي انرژي اتمي براي بررسي موضوع هسته اي ايران به نتايجي ختم شود كه برضرورت ادامه همكاري ايران با آژانس و تشويق ايران به بازگشت برميز مذاكره تاكيد كند.

منابع اروپايي در عين حال به تعويق ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت را نيز اشاره هايي كردند. ديپلماتها افزودند در نشست فردا اكثريت اعضاء برموضوع پيشنهاد مسكو مبني بر غني سازي مشترك اورانيوم با ايران درخاك روسيه متمركزخواهند شد.

درعين حال منابع آگاه درشوراي وزراي اروپا در بروكسل گفتند سرگئي لاوروف وزير امورخارجه روسيه سلسله مذاكراتي را با ديپلمات هاي اروپايي درمورد پرونده ايران انجام داد. اين منابع همچنين انتظاردارند كه مسكو درخلال مراحل آتي نقش مهمي را ايفا كند.

اين روزنامه درادامه مي نويسد درعين حال برخي علائم حاكي از آن است كه آمريكا و كشورهاي اروپايي درنشست شوراي حكام آژانس درخواستي مبني بر ارجاع پرونده به شوراي امنيت ارائه خواهند داد.

درعين حال دولت انگليس اخبار منتشره درمورد ازسرگيري مذاكرات بين تروئيكاي اروپايي ( فرانسه آلمان انگليس ) وتهران را رد كرد .

روزنامه الشرق الاوسط درادامه نوشت اتحاديه اروپايي و آمريكا توافق كردند كه تلاش هايشان را براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت به حالت تعليق درآورند تا روسيه فرصت قانع كردن ايران را به منظوركسب موافقت براي موضوع پيشنهادي بدست آورد.

همچنين يك منبع آگاه ديگر درگفتگو با اين روزنامه خاطرنشان كرد كشورهاي اروپايي موضوع ارجاع پرونده هسته اي ايران رابه شوراي امنيت براي دومين بار به راي گيري نخواهند گذاشت چرا كه طرح ارجاع اين پرونده به شوراي امنيت كه پيش از اين فقط با مخالفت ونزوئلا روبرو شد اين بار با مخالفت سوريه و كوبا نيز مواجه مي شود.

دراين دوره كوبا و سوريه و همچنين مصر و ليبي به شوراي حكام پيوسته اند بنابر اين كشورهاي اروپايي مجبورند تا بين دشمني و ادامه فشارها و تلاش ها براي متقاعد كردن ايران براي اعلام موافقتش با خواسته هاي آنان موازنه برقراركنند.

اين درحالي است كه جك استراو وزير امورخارجه انگليس كه كشورش درحال حاضر رياست اتحاديه اروپا را برعهده دارد روزگذشته دربروكسل گفت وزراي كشورهاي اروپايي در مورد ارسال نامه اي شديد اللحن خطاب به تهران براي ادامه مذاكره با آنان به توافق رسيدند.

يك ديپلمات ديگردروين مي گويد كشورهايي كه شوراي حكام را به راي دادن برضد ايران تشويق كردند به نظرمي رسد كه از اين اقدام خود پشيمان هستند چراكه تهديد به امري جز تحكم درموضع ايران و همچنين مشكل شدن پيش بيني ها نسبت به آنچه كه درحال حاضر در داخل ايران درحال وقوع است ، منجرنشد.

اين ديپلمات درادامه تاكيد كرد ايران تازماني كه ابزار و آلات فشارسياسي دردست دارد و به ويژه تازماني كه درداخل افغانستان و عراق نقش ايفا مي كند از موضع قدرتمندانه اش دست برنخواهد داشت.

مذاكرات ايران با تروئيكاي اروپايي درماه آگوست ( مرداد ماه) متوقف شد.