  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۳۳

تيم ملي پرورش اندام كشورمان عازم چين شد

تيم ملي پرورش اندام كشورمان جهت شركت در رقابتهاي جهاني راهي شانگهاي چين شد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" تيم ملي 5 نفره كشورمان با تركيب سيامك معمردر وزن 65 كيلوگرم، سامان سرابي در وزن 70- كيلوگرم، بيت اله عباسپور دروزن 75- كيلوگرم، علي نعمتي دروزن 80- كيلوگرم و سيامك شيراوند دروزن 85- كيلوگرم شب گذشته ازفرودگاه امام خميني (ره) راهي شانگهاي چين شدند.

همچنين هدايت تيم ملي كشورمان را محمد عبدالهي و آرش نويدي برعهده خواهند داشت، ضمن اينكه سيد حسن افضلي (سرپرست)، كامران عليشاهي (داور) و دكتر كريم دربانيان (پزشك) تيم ملي كشورمان را همراهي مي كنند.

گفتني است: رقابتهاي جهاني شنبه ويكشنبه هفته آينده درشانگهاي چين برگزارمي شود.

کد مطلب 257405

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها