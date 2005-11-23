تيم ملي پرورش اندام كشورمان عازم چين شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" تيم ملي 5 نفره كشورمان با تركيب سيامك معمردر وزن 65 كيلوگرم، سامان سرابي در وزن 70- كيلوگرم، بيت اله عباسپور دروزن 75- كيلوگرم، علي نعمتي دروزن 80- كيلوگرم و سيامك شيراوند دروزن 85- كيلوگرم شب گذشته ازفرودگاه امام خميني (ره) راهي شانگهاي چين شدند.

همچنين هدايت تيم ملي كشورمان را محمد عبدالهي و آرش نويدي برعهده خواهند داشت، ضمن اينكه سيد حسن افضلي (سرپرست)، كامران عليشاهي (داور) و دكتر كريم دربانيان (پزشك) تيم ملي كشورمان را همراهي مي كنند.

گفتني است: رقابتهاي جهاني شنبه ويكشنبه هفته آينده درشانگهاي چين برگزارمي شود.