به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، در اين ميان رويكرد آمريكا در حمايت از اسرائيل باعث شده كه كمتر آمريكايي شهامت انتقاد از اسرائيلي‌ها را در رسانه‌ها داشته باشد. اين در حالي است كه در اسرائيل شرايط متفاوتي حكمفرماست، چرا كه همشهريان عرب و يهودي اسرائيل از آزادي عمل بيشتري براي انتقاد از سياست‌هاي رژيم اشغالگر قدس برخوردارند.



كساني كه در آمريكا اين قانون را زير پا مي‌گذارند و به انتقاد از رژيم صهيونيستي مي‌پردازند، به عنوان ضد سامي شناخته مي‌شوند و بهايي را مي‌پردازند. بهايي كه به قيمت اعتبار و خط مشي كاري‌شان تمام مي‌شود.



در اين بين، سياستمداراني كه در جمع به انتقاد از اسرائيل مي‌پردازند با مشكلات سياسي بسياري مواجه مي‌شوند. از جمله چهره‌هاي سياسي و دولتي كه به سبب شكستن تابوها سمت سياسي خود را از دست دادند مي‌توان به چهره‌هايي چون ويليام فولبرايت، ادلاي استيونسون سوم، چارلز پرسي، سناتورهاي آمريكا و پل مكلاسكي و پل فيندلي، نماينده كنگره و جورج بال، وزير آمريكا اشاره كرد.



مارلون براندو فقيد، از منتقدان سياست‌هاي اسرائيل و آمريكا

مارلون براندو از جمله چهره‌هاي هنري است كه اظهاراتش پيرامون اسرائيل دردسرهاي بسياري برايش رقم زد. اين هنرپيشه نام‌آور در پي انتقاد از تهيه‌كنندگان يهودي‌تبار هاليوود به شدت محكوم شد. براندو در گفتگويي كه در ماه آوريل سال 1996با لري كينگ داشت به انتقاد از مديران و تهيه‌كنندگان اسرائيلي پرداخت. با وجودي كه انتقاد وي ريشه در حقيقت داشت، مدت زمان چنداني به طول نيانجاميد كه او را مجبور به عذرخواهي عمومي كردند. گاهي بهاي انتقاد از صهيونيست‌ها بسيار سنگين‌تر از اعتبار شخص يا خط مشي كاري وي تمام مي‌شود.



به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، الكس اوده، مدير انجمن ضدتبعيض عرب‌هاي مقيم آمريكا روز 11 اكتبر 1985 در بمبگذاري دفترش به قتل رسيد. اين در حالي است كه او بعد از ظهر روز قبل در يك برنامه تلويزيوني حاضر شد تا به عنوان شهروند آمريكايي كه در فلسطين به دنيا آمده در مورد نزاع ميان اعراب و اسرائيل سخن بگويد. اف بي آي اعلام كرد انجمن دفاع يهوديان براي قتل اوده مقصر بوده است، اما متهمان به قتل به اسرائيل فرار كردند و هرگز مجازات نشدند. اين گونه بود كه هيچ گونه دادگاهي براي قتل اوده برگزار نشد.



مسلمانان مقيم آمريكا نه تنها با دشمني‌ها و خصومت‌هاي آمريكايي‌هاي نادان و متعصب مواجه هستند، بلكه از سوي رسانه‌هاي قدرتمند يهودي ـ صهيونيست نيز آسيب مي‌بينند. در اين ميان زماني كه يك آمريكايي عرب يا يك آمريكايي مسلمان به جرمي متهم مي‌شود، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به سرعت اتهام وي را با مذهب يا خاستگاهش مرتبط مي‌دانند و در رسانه‌ها به موضوع دامن مي‌زنند. از همين رو تعصب و نفرت مردم آمريكا نسبت به مسلمانان افزايش مي‌يابد. تيترهايي چون "درگيري عرب‌ها با پليس" و"مسلمانان دستگير شدند" از جمله تيترهاي متداولي است كه توسط روزنامه‌ها و اصحاب مطبوعات مورد استفاده قرار مي‌گيرد.



به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، به محض اينكه اقدام تروريستي عليه آمريكا يا اسرائيل صورت مي‌گيرد يا اينكه آمريكا و اسرائيل به جنگ با يك كشور مسلمان مي‌پردازند، عرب‌هاي مقيم آمريكا به محور نفرت عموم مردم تبديل مي‌شوند.

زماني كه ارتش آمريكا در اواخر سال 1990 و ژانويه سال 1991 به عراق حمله كرد، بر ميزان جرم و جناياتي كه عليه مسلمانان مقيم آمريكا صورت گرفت، افزوده شد. تعداد بمب‌گذاري‌ها، تهديدها و توهين‌ها افزايش يافت، به طوري كه آزار و اذيت‌هاي فيزيكي آمريكايي‌ها، زندگي را براي مسلمانان دشوار ساخت. بمب‌گذاري مركز تجارت جهاني در فوريه سال 1993بر ميزان اين فشارها افزود و بمب‌گذاري ساختمان فدرال شهر اوكلاهاما در آوريل 1995 شرايط را به گونه‌اي پيش برد كه گويا عرب‌هاي مقيم آمريكا مقصران اصلي هستند و اتهام‌شان اثبات شده است.



در اين بين رسانه‌هاي آمريكايي نيز بي‌تقصير نبودند، چرا كه ولف بليتز از سي ان ان بدون كوچكترين توجهي به اين رويداد تروريستي و عوامل ايجاد آن، مسلمانان را مقصر معرفي كرد.

كاني چانگ از شبكه سي بي اس نيز به هنگام وقوع چنين رخدادي گفت: "منابع خبري دولت آمريكا به شبكه خبري سي بي اس اعلام كرده‌اند كه گروههاي تروريست خاور ميانه در اين بمب‌گذاري نقش داشته‌اند." حتي زماني كه تيموتي مك‌وي به عنوان متهم اين پرونده معرفي شد، نويسنده نيويورك تايمز اصرار داشت كه اين بمب‌گذاري از جانب مسلمانان خاور ميانه صورت گرفته است.



اهميتي ندارد كه رويكرد رسانه‌هاي آمريكا در نشر اكاذيب و تشويق افكارعمومي آمريكايي‌ها چگونه بوده است. آنچه اهميت دارد اين است كه در پي عملكرد نابخردانه رسانه‌هاي آمريكايي، حيات بسياري از مسلمانان ساكن آمريكا با تهديد جدي مواجه شد و بسياري از آنها تا سرحد مرگ مورد آزار و اذيت آمريكايي‌ها قرار گرفتند. خانه‌هاي آنها شبانگاه مورد حمله قرار مي‌گرفت و شعارهايي چون "شما تروريست‌ها چرا به خانه‌تان بازنمي‌گرديد"، "از آمريكا بيرون برويد"، "شما آمريكايي نيستيد"، "شما عرب‌هاي كثيف هستيد" و "تاوان اين كار را پس مي‌دهيد" روي ديوار منازل‌شان نوشته مي‌شد.



به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، برخي مسلمانان نسبت به اين رفتارها سكوت اختيار كردند و گروهي ديگر به سرزمين‌هاي مادري خود بازگشتند، اما آنچه مشخص است اين حقيقت است كه بسياري از آنها از آمريكايي يا غربي شدن پرهيز كردند و براي فرار از فشارهاي موجود، نام و هويت خود را عوض نكردند. اين در حالي است كه آمريكا پاداش‌هاي بسياري را براي مسلماناني كه تغيير هويت مي‌دهند در نظر گرفته است.



اف موري ابراهام، هنرپيشه فيلم‌هاي سينمايي آمريكا در آغاز خط مشي هنري‌اش به عنوان هنرپيشه اقدام به پنهان كردن هويت عربي خود كرد و تنديس اسكار را به پاس بازي درفيلم "آمادئوس" دريافت كرد. اهدا جوايز و تنديس‌هاي اينچنيني، مسلمانان را به تفكر بيشتر پيرامون نظام و سياست‌هاي آمريكا فرامي‌خواند.



نام يك مسلمان عرب تا چه ميزان مي‌تواند براي آمريكا و اسرائيل تهديد باشد كه اين كشور مي‌پذيرد در ازاي تغيير اين اسم تنديس طلائي اسكار را به يك فرد اهدا كند؟ پاسخ به اين سوال بي‌ترديد نيازمند پژوهش‌هاي بسياري است. باشد كه در قالب اين پژوهش‌ها به درك دوباره‌اي از قدرت اسلام و مسلمانان در جهان دست يابيم.