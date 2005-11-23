برخواه: ايوانف باعث پسرفت وزنه برداري كشور مي شود // فلاحتي نژاد: قرارداد ايوانف مثل عهدنامه تركمانچاي است // توكلي: من اگر وزنه نزنم چكاركنم؟

تيم وزنه برداري كشورمان پس از پايان يافتن محروميت، به تازگي دردوتورنمنت بين المللي شركت نموده وبه لحاظ كسب عنوان ونتيجه ناموفق عمل كرده با اين حال مسوولان فدراسيون ازعملكرد تيمهاي اعزامي رضايت خاطردارند.

طي نشست خبري با قهرمانان المپيك وجهان كه درحال حاضرجايي در تيم ملي ندارند، موضوع وضعيت فعلي وزنه برداري كشورمان مورد ارزيابي قرارگرفت. وزنه برداران حاضر دراين نشست متفق القول بودند كه بايد براي متوقف ساختن روند پسرفت وزنه برداري كشورچاره اي انديشيد وبه همين منظور راهكارهاي خود را ارائه كردند كه مشروح آن را ازنظرمي گذرانيد:



حسين توكلي: من در خصوص ايوانف هيچ اظهار نظري نمي توانم بكنم، چراكه دراين مدت كه در اردوحضورنداشتم. از اوضاع آن بي خبرم، اما امروزفقط مي توانم اين را بگويم كه فدراسيون وزنه برداري رفتار شايسته اي با ما وزنه برداران ندارد.

حسين توكلي كه مدال قهرماني المپيك را دارد، مگرغير ازوزنه زدن كارديگري هم بلد است؟ من اگر وزنه نزنم، بايد بروم بقالي بازكنم. طي اين مدت كه به علت مصدوميت ازتيم ملي دوربودم، فقط روزنامه نگارها سراغ من را مي گرفتند. من مي گويم فدراسيون وزنه برداري بايد بپرسد درد وزنه بردارش چيست؟ حسين برخواه سلامت خود را در رقابتهاي جهاني بخاطرنام ايران به خطر انداخت. اما آخرش چه شد؟ آخرش او را ازتيم ملي كنارگذاشتند.

محمد علي فلاحتي نژاد: بچه هاي تيم ملي وزنه برداري اهل جاروجنجال نيستند. ايوانف مرا به علت بي انضباطي ازتيم ملي كنار گذاشت. اما بايد ديد آيا واقعا من وزنه برداربي انضباطي هستم يا نه. درهمين جا اعلام مي كنم وزنه برداري يك رشته ركوردي است و اين گوي و اين ميدان. هر وزنه برداري كه ركوردش ازمن بهتر است بيايد ومن حاضرم كناره گيري كنم. اما مشكل اين نيست. بحث برسراين است ايوانف اصلا ما را قبول ندارد. من هروقت با اوصحبت مي كنم، مي گويد طرف حسابش كميته ملي المپيك است ودر واقع به مسوولان فدراسيون هم همين را مي گويد.

حسين برخواه: ايوانف درقراردادي كه با فدراسيون وزنه برداري منعقد كرده گفته تا يكسال ونيم از اومدال نخواهند. با اين حساب تا بازيهاي آسيايي كسي نبايد ازاين مربي مدال بخواهد. با اين حساب اگردر المپيك هم با اين مربي نتيجه نگيريم، آن وقت دستمان به كجا بند است؟ اين آقا تا آن زمان 600-500 تومان هم پول گرفته، اما درعمل، وزنه برداري ما هيچ پيشرفتي نكرده است. به نظرمن ايوانف درحال حاضرسليقه اي برخورد مي كند. او هرطورصلاح بداند همانطورعمل مي كند وفدراسيون هم خودش را دخالت نمي دهد. من هميشه كه نمي توانم وزنه بزنم و يك روز وزنه را كنارمي گذارم، اما برخورد شايسسته اي با ما نمي شود. نبايد برخواه ازتيم ملي اخراج شود، چون دير دويده است.



فلاحتي نژاد: بنظر من ايوانف مربي چندان خوبي نيست. عراق را ببينيد. اين كشور رفته و اسپاراكف بلغار را به خدمت گرفت است. قزاق ها رفته اند ومربي تركيه را استخدام كرده اند. درهمين رقابتهاي اخير ديديم كه جوانان قزاق چطور وزنه مي زدند و من فكرمي كنم تا چند سال آينده تمام سكوها را به خود اختصاص دهند. وزنه برداري اين كشورها اينگونه درحال پيشرفت است آن وقت در اينجا هر روزبه ما يك وصله مي چسبانند. يك روزمي گويند بي انضباط و روزي ديگربه نحوه دويدن ايراد مي گيرند.

حسين توكلي: براي ما عرق ملي ازهر چيزي مهم تر است. من همانطوركه گفتم درخصوص ايوانف نمي توانم اظهارنظركنم، اما مي خواهم بگويم " آقاي مرادي! شما با اين وزنه بردارها به افتخاررسيدي وبه موقعيتهاي آسيايي وجهاني رسيدي. پس نبايد اين بچه ها را فراموش كني." اگرمدال المپيك نداشتم، حتي براي درمان پايم هم مرا به بلغارستان اعزام نمي كردند. من پس از اتفاقي كه براي پايم افتاد، حسابي تنها شدم و دربيمارستان تبريزفقط دوستم و دكترشهابي بالاي سرم بودند. بنظرمن بايد به وزنه برداران بها داده شود و ازآنها قدرشناسي كرد.

برخواه: من فكرمي كنم فدراسيون وزنه برداري دارد به گونه اي عمل مي كند كه ازدورخارج شويم. ما نمي توانيم التماس كنيم تا براي حضور درتيم ملي قبولمان كنند.

فلاحتي نژاد: ما درحال حاضر وزنه برداري داريم به نام حسين رضازاده كه بسياربرايمان عزيز است. اما فدراسيون نبايد ديگر وزنه برداران را فراموش كند. نگاه كنيد درحال حاضر دركشورما دردسته فوق سنگين وزن وزنه برداري حضور دارد، به نام وحيد ربيعي كه يكضرب 5/192 كيلوگرم وزنه مي زند ودردوضرب 230 كيلوگرم. با اين حال هيچكس به او اهميتي نمي دهد. آقاي ايوانف فقط به رضازاده اهميت مي دهد و استعدادهايي اينچنيني را فراموش كرده است.

توكلي: حسين رضازاده اسطوره وزنه برداري كشور است ودراين مورد هيچ جاي بحثي وجود ندارد. حسين تاج سرماست، اما فدراسيون بايد وزنه برداران ديگررا نيزمدنظر داشته باشد.

فلاحتي نژاد: ايوانف گفته بود به ايران مي آيد تا 5 رضازاده تحويل وزنه برداري كشورمان بدهد. اما فعلا كه وزنه برداري ما پشت رضازاده قايم شده است. ضمن اينكه اهل فن و آنها كه از وزنه برداري سررشته دارند، مي گويند رضازاده دراين دوره از رقابتها رضازاده سابق نبود. او پارسال 215 كيلوگرم را يكضرب مي زد، اما اين بارديديد كه 210 كيلوگرم وزنه زد. بنظرمن رضازاده هم زيرنظر ايوانف دچار افت شده است. حرف من اين است كه قرارداد فدراسيون با ايوانف به قرارداد تركمانچاي مي ماند ويكطرفه است.



برخواه: آقاي مرادي مي گويد با جان و دل آماده است تا به حرف ما وزنه برداران گوش دهد. اما وقتي درخصوص ايوانف با او صحبت مي كنيم، مي گويد به هيچ وجه حاضرنيست دركار ايوانف دخالت كند و اوهم عملا هركاري دلش بخواهد انجام مي دهد. بنظرمن ايوانف نبايد درتيم ملي اختيارتام داشته باشد، درحالي كه الان حقوق وزنه برداران هم دست ايوانف است.

فلاحتي نژاد: ايوانف به لحاظ رواني روي اعصاب وزنه برداران كارمي كند. دراين چند سال كه اونبود تيم ملي وضعيت خوبي داشت وما عملكرد خوبي در رقابتهاي جهاني داشتيم. مي خواهم برايتان يك مثال ساده بزنم؛ مگر مي توان چند مهره اصلي تيم برزيل را كنارگذاشت و آن موقع انتظار داشت كه اين تيم نتيجه بگيرد؟ ايوانف نبايد به صرف سلايق شخصي وزنه برداران را از اردو بيرون كند.

برخواه: من اعتقاد دارم حذف ما از وزنه برداري نقشه است. آنها مي خواهند ما را حذف كنند تا هركاري دلشان خواست انجام دهند. سوال من اين است داراب رياحي بعنوان مديرفني درتيم ملي چه نقشي دارد؟ آيا او نبايد بركارمربيان تيم ملي نظارت داشته باشد؟ نبايد مشاوره بدهد؟ اما آنها راحت ترين كار را انجام مي دهند ومي گويند دراين مورد دخالت نمي كنند.

فلاحتي نژاد: بهمن زارع ثابت كرده بود كه مربي بسيارخوبي است وهميشه هم دراردو حضورداشت. بچه هاي تيم ملي همواره به اين مربي احترام مي گذاشتند، اما گويا فدراسيون نمي خواست اين گروه به كارخود ادامه دهد وقصد داشت آنرا ازهم بپاشد.

توكلي: ما مي گوييم مراممان پهلواني است، اما مي بينيم خيلي راحت قهرمانان را كنارمي گذارند. فكرمي كنم با اين شرايط نمي توانيم الگوي خوبي براي نسل بعدي وزنه برداري كشورمان باشيم. ما با كسي غرض ورزي نداريم وفقط مي خواهيم به حرفمان گوش كنند. اگرقرار است به اين راحتي كنارگذاشته شويم، پس چه بهتركه وزنه برداري را كناربگذاريم. ما مي خواهيم حرف دلمان را بزنيم ومعتقديم كه حقمان بايد ادا شود.

فلاحتي نژاد: ما بايد يكي ازسه سكوي جهان را دراختيارداشته باشيم، اما درهمين رقابتهاي آسيايي به تيمي مثل تايلند باختيم. بنظرمن فدراسيون وزنه برداري خودزني مي كند. ما با آقاي ايوانف چهارم آسيا شديم وبدون اوپنجم جهان.