يك منتقد : سينماي دفاع مقدس به دسته و گروه خاصي تعلق ندارد / مشكل اصلي سينماي جنگ، فقدان مخاطب است

رضا درستگار - منتقد سينما - در گفت وگو با خبرنگار فرهنگ وهنر "مهر" در مشهد، با بيان اين مطلب اظهار داشت: با در نظر گرفتن جميع جهات، معتقدم به معني واقعي، سينماي دفاع مقدس در كشور ما وجود ندارد. زيرا كساني هستند كه نمي خواهند سينماي دفاع مقدس در كشور ما وجود داشته باشد و با تمام توان و اراده در اين راه تلاش مي كنند .

وي اظهار داشت : ما سالهاست كه براي جنگ فيلم مي سازيم، ولي نمي توانيم از وجود ژانرمستقلي به نام سينماي دفاع مقدس در كشور نام ببريم. زيرا به معني صحيح از اين گونه سينمايي حمايت نمي شود و فيلم هايي كه در اين ژانر سينمايي قرار مي گيرند، در كليت سينماي ايران، تعدادشان، بسيار كم رنگ است .

وي با بيان اينكه تاكنون در حوزه سينماي دفاع مقدس، حرف جدي و جديد نزده ايم، افزود: در حالي كه در جنگ و خاطرات جنگ، شگفتي هاي عظيمي وجود دارد، هنوز فيلمي ساخته نشده كه واقعيت جنگ را بيان كند و كساني كه تشويق به ساخت فيلم جنگي مي شوند، با دل خودشان حركت نمي كنند، بلكه با رديفهاي بودجه و تسهيلات اعطايي به دنبال ساخت فيلم مي روند .

درستكار در ادامه داد: البته اشتياق براي ساختن فيلمهاي مطلوب وجود دارد، ولي اينكه شيوه بيان در سينماي جنگ ما سلحشوري و نمايش عريان جنگ باشد يا آميزه اي از عناصر سينماي هنري، امري است كه زواياي آن بايد مشخص تر باشد تا بتوان در مورد آن قضاوت كرد .

وي در پاسخ به سوالي در خصوص سياه نمايي جنگ، اظهار كرد: متاسفانه برخي از مسئولين سينمايي به يك تئوري غلط اعتقاد دارند. در صورتيكه بايد گفت مفهوم جنگ، بطور كلي سياه است و آن مسئول سينمايي كه كليت جنگ را سفيد و روشن مي بيند، مسلما از سينما چيزي نمي داند .