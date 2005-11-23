  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۴:۱۹

كارگاه ‌هاي آموزشي پيش از ازدواج در واحد شاهرود برگزار مي شود

كارگاه ‌هاي آموزشي پيش از ازدواج به منظور ارتقاي سلامت روان، پيشگيري ا‌ز آسيب هاي اجتماعي و افزايش آگاهي جوانان در زمينه ازدواج موفق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود برگزار مي شود.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر" به منظور گسترش و اجراي مشترك طرح "آموزش پيش از ازدواج براي دانشجويان" و با توجه به تفاهمات انجام شده بين دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم و دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، ‌تفاهمنامه‌ اي بين معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد شاهرود و اداره كل به زيستي استان سمنان منعقد شد.

براساس اين تفاهمنامه كارگاه ‌هاي آموزشي پيش از ازدواج با موضوعات افزايش مهارت دانشجويان در انتخاب صحيح همسر، افزايش رضايت مندي و پايداري در زندگي مشترك و نيز پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از جمله طلاق، همسر آزاري، كودك آزاري و ... در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود برگزار مي شود.

مركز مشاوره دانشجويي وزارت علوم و دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بهزيستي كشور به عنوان ناظرين اين تفاهمنامه است.

کد مطلب 257419

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها