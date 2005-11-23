كارگاه ‌هاي آموزشي پيش از ازدواج در واحد شاهرود برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر" به منظور گسترش و اجراي مشترك طرح "آموزش پيش از ازدواج براي دانشجويان" و با توجه به تفاهمات انجام شده بين دفتر مركزي مشاوره وزارت علوم و دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي سازمان بهزيستي كشور، ‌تفاهمنامه‌ اي بين معاونت دانشجويي دانشگاه آزاد شاهرود و اداره كل به زيستي استان سمنان منعقد شد.



براساس اين تفاهمنامه كارگاه ‌هاي آموزشي پيش از ازدواج با موضوعات افزايش مهارت دانشجويان در انتخاب صحيح همسر، افزايش رضايت مندي و پايداري در زندگي مشترك و نيز پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي از جمله طلاق، همسر آزاري، كودك آزاري و ... در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود برگزار مي شود.



مركز مشاوره دانشجويي وزارت علوم و دفتر پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي بهزيستي كشور به عنوان ناظرين اين تفاهمنامه است.