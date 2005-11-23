براي اظهارنظر درمورد عملكرد مديران قبلي نگران سوء برداشتها هستم // رفاقت من و قلعه نوعي خارج از رابطه مديرعامل و سرمربي است

به گزارش خبرنگار" مهر" سيد كاظم اوليايي كه درنشست خبري باشگاه استقلال درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: هنوز پرونده بازيكناني نظير يزداني ومهدوي با باشگاه بلژيكي مفتوح است و اعتقاد داريم باشگاه استقلال از باشگاه شارلوا بستانكار است.

اوليايي تصريح كرد: امروزباشگاه استقلال درحالي به زندگي خود ادامه مي دهد كه بالغ بر600 تا 700 ميليون بدهكاري دارد، ولي براي آنكه نمي خواهم عملكرد مديران قبلي زيرسوال برود، همواره ازبيان اينگونه مسائل مالي خودداري كرده ام.

مديرعامل باشگاه استقلال خاطرنشان كرد: درطول 27 سال گذشته مديران باشگاه استقلال صادقانه در راه اعتلاي اين باشگاه تلاش كردند كه اين امانت امروز دراختيارما قرارگرفته وتلاش تمامي مجموعه فعلي به اعتلا وسربلندي باشگاه استقلال است. استقلال با سرمايه عظيم مردمي يك باشگاه بزرگ است كه بسياري از دولتها آرزوي داشتن چنين تيمي را دارند و اميدوارم با يك برنامه ريزي مناسب بتوانيم اين باشگاه را به جايگاه واقعي خود برسانيم.

وي افزود: ازهمين رو امسال را سال برنامه نامگذاري كرده ايم وهمين جا به تمام علاقه مندان قول مي دهم روزگارخوب و پرافتخاري پيش روي استقلال قرار دارد و ازتنگناها فرارخواهيم كرد. استقلال درطول سالهاي گذشته فراز و نشيبهاي بسياري را از قهرماني آسيا تا حضور در دسته سوم را تجربه كرده، با اين همه با تلاش تمامي عزيزان استقلال همچنان با صلابت به راه خود ادامه مي دهد وبعنوان مديريت باشگاه وظيفه خود را اينطورتعريف كرده ام كه درجهت عظمت وموفقيت يكي ازقديمي ترين باشگاههاي ايران تلاش كنم.

وي اضافه كرد: در برنامه فوري كوتاه مدت ما حضور موفق در ليگ سال جاري است و درهمين جا ازسرپرست، سرمربي، كادرفني وبازيكنان كه درسخت ترين شرايط تلاش كرده اند تا استقلال را درجايگاه كنوني قراردهند، تشكركنم وبا قدرت بگويم استقلال امسال يكي ازمدعيان جبهه قهرماني در ليگ برتر است.

وي با اشاره به برنامه ميان مدت باشگاه استقلال گفت: دربرنامه پنج ساله اي كه تنظيم كرده ايم و آنرا به رئيس سازمان تربيت بدني، مهندس قدمي و دكتردادكان ارائه داده ايم، اصرار داريم درپايه ريزي يك باشگاه قدرتمند تلاش كنيم و دراين راه با اجراي 5 ساله 25 رشته را دركنارباشگاه راه اندازي خواهيم كرد كه تمامي اين رشته ها تنها درحد قهرماني مطرح خواهند بود.

اوليايي درخصوص وضعيت نقل و انتقال باشگاه استقلال درطول فصل جاري گفت: اين مساله را مي توان از زواياي مختلف بررسي كرد. به اعتقاد من امسال يكي ازبهترين ومنطقي ترين سالهاي استقلال ازنظرنقل و انتقال بازيكن بوده است وبازيهاي خوب وكسب نتايج مطلوب ماحصل چنين موفقيتي است. كسب نتيجه مطلوب درپايان فصل نشان خواهد داد كه استقلال تا چه اندازه دربحث ترانسفربازيكنان موفق بوده است.

وي با اشاره به احتمال ترانسفر عليرضا نيكبخت واحدي به باشگاه السد قطرگفت: ترانسفرعملي موجه، مباح ولازم است ويكي از ملاكهاي موفقيت يك باشگاه ترانسفرخوب بازيكنان است. ما دراين زمينه به دنبال ترانسفربازيكنان ديگري نيزهستيم وتاكنون درسفر به آلمان و اتريش زمينه هاي مناسبي را براي همكاري با برخي ازباشگاههاي اروپايي آغازكرده ايم.

اوليايي يادآورشد: درگذشته در زمينه ترانسفرهرچند خوب عمل كرده ايم، ولي پشتيباني خوبي نداشته ايم وتلاش داريم با تشكيل انجمن هاي فرهنگي دوستي با كشورها زمينه اين گونه همكاريهاي دوجانبه را تقويت كنيم كه تاكنون چنين همكاري با كشورهاي برزيل، آلمان و اتريش صورت گرفته است.



مديرعامل باشگاه استقلال هدف ازتشكيل انجمنهاي فرهنگي را ارتباط باشگاه استقلال دربستري منطقي با سايركشورهاي دنيا و ارتقاء استقلال ازتيم به باشگاه ذكركرد و افزود: تاكنون دراين زمينه گامهاي موثري برداشته شده وتلاش مي كنيم درآينده با گسترش اين نوع همكاريها ازنظرترانسفربازيكنان به جايگاه مطلوبي دست پيدا كنيم.

وي دربخش ديگري ازسخنان خود پيرامون وجود برخي شايعات مبني براختلاف با اميرقلعه نوعي گفت: بنده وقلعه نوعي حدود 17 سال است كه با يكديگرسابقه دوستي داريم و رفاقت ما ازتعريف رابطه سرمربي ومديرعامل خارج است. با جرات مي گويم هيچ اختلافي بين ما وجود ندارد و درتصميم گيري با همفكري وهماهنگي كامل عمل مي كنيم ودراين بحث نه نيازبه كلانتري داريم و نه كدخدا.

اوليايي همچنين درخصوص نتايج سفرخود به آلمان و اتريش گفت: درجهت توسعه همكاري باشگاه استقلال با باشگاههاي اتريشي و آلماني به مذاكره پرداختم و ملاقاتهايي با دكترحميد منجم كه دربحث مسائل علمي و ورزشي اتريش جايگاه بسيارمطلوبي دارند وهمچنين دكترگرهارد آلبرت يكي از وكلاي بلند پايه مذاكره كردم كه پس ازتوافقات لازم وكالت باشگاه استقلال به ايشان واگذار شد و اميدواريم ازاين طريق بتوانيم دربحث ترانسفربازيكنان ازحقوق باشگاه دفاع كنيم.