سيروس الوند: سينماي معناگرا جرياني فراتر از ژانر است

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، اين كارگردان به دامنه وسيع سينماي معناگرا اشاره كرد و ادامه داد: "هر فيلمي كه به معنويت بپردازد در زيرمجموعه سينماي معناگرا قرار ميگيرد و با اين تعريف سينماي معناگرا جرياني فراتر از ژانر (گونه) است كه ممكن است فيلمهايي از گونههاي مختلف سينمايي را دربر گيرد."
وي به اهميت جشنوارهها براي نمايش فيلمهاي معناگرا اشاره كرد و افزود: "جشنواره محل مناسبي براي نمايش فيلمهايي است كه حاوي پيامهاي ناب انساني هستند، آثاري كه ممكن است در اكران چندان مورد توجه قرار نگيرند."
كارگردان فيلمهاي "رستگاري در هشت و بيست دقيقه"، "برگ برنده" و "مزاحم" ادامه داد: "سينماي معناگرا ميتواند با شناخت راهكارهاي مناسب امكان ارايه مفاهيمي انساني و جذاب براي عامه مخاطبان را فراهم كند و در اين مسير فيلمهاي زيادي ساخته شدهاند كه مي توانند الگوهاي خوبي براي ارتباط مخاطبان و آثار معناگرا باشند."
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