افغانستان ديگر پايتخت القاعده نيست // اعلام زمانبندي براي خروج نظاميان بيگانه مقدور نيست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" دكتر عبدالله عبدالله كه امروز در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با وزير خارجه كشورمان حضور يافته بود با اشاره به سفر موفقيت آميز خود به ايران گفت : كمكهاي بي دريغ ايران و سياستهاي اين كشور در مورد پذيرش مهاجرين افغان كه با صبر و حوصله فراوان ايران همراه بوده است جاي تقدير و تشكر دارد.

وزيرخارجه اضافه كرد : روابط كنوني ايران و افغانستان در تاريخ معاصر هر دو كشور بي سابقه بوده است چون در گذشته نيز فرهنگ و تاريخ هر دو كشور يكسان بوده است و اين موضوع جايگاه مهم ايران را در عرصه روابط با افغانستان مشخص مي سازد .

وي در پاسخ به اولين سوال خبرنگاران در خصوص حق آب ايران از رودخانه هيرمند گفت :اين مسئله در زماني كه افغانستان با خشكسالي روبرو بود اتفاق افتاد ولي اكنون با توجه به اوضاع جوي اين مشكل مرتفع شده است ولي هرگونه اختلافي را در اين زمينه با حسن نيت دو طرفه حل خواهد شد.

فعاليتهاي تروريستي محور سوال ديگر خبرنگاران از وزير خارجه افغانستان بود كه وي در اين زمينه اظهار داشت : اخيرا جريانات تروريستي در افغانستان شدت گرفته است كه بايد توجه داشت افغانستان حدود چهار سال قبل مركز فعاليت القاعده بود و مردم اين كشور در مشكلات بسياري به سر مي بردند اما از آن موقع پيشرفت زيادي داشته ايم و اميدوارم ديگر مشكلات نيز به سرعت پايان يابد اما بايد توجه داشت كه ريشه كني تروريسم در افغانستان در مدت يك يا دو ماه ميسر نخواهد بود.

دكتر عبدالله درباره حل مشكل توليد مواد مخدر در افغانستان گفت : اين معضل فقط به افغانستان باز نمي گردد كه در اين مدت نيز اقدامات بسياري براي ريشه كني آن انجام شده است و بايد توجه داشت كه تبعات اين مسئله ابتدا دامنگير مردم افغان و بعد كشورهايي مثل ايران مي شود.

وزير خارجه افغانستان محورهاي نشست امروز خود با همتاي ايراني خود را اينگونه تشريح كرد : بررسي همكاريهاي مشترك در خصوص بازسازي افغانستان ، همكاريهاي مشترك براي انجام فعاليت هاي زيربنايي ، توسعه اقدامات بهداشتي ، فرهنگي ، زراعت ، تعليم و تربيت و مواد مخدر از جمله سر فصل هاي بحث هاي امروز بود.

وي از سفر رييس جمهور افغانستان به ايران و دعوت از متكي براي سفر به افغانستان براي تحكيم روابط خبر داد.

خبرنگار ديگري از زمانبندي خروج نظاميان بيگانه پرسيد كه عبدالله پاسخ داد : دليل حضور نيروهاي خارجي در افغانستان به خاطر تهديدي است كه از جانب طالبان و القاعده احساس مي شود و در مدت زماني كه پس از اجلاس بن سپري شده است سعي كرده ايم علاوه بر جذب سه ميليون مهاجر به كشور ، توانسته ايم افغانستان را از مركزيت القاعده خارج كنيم تا اين كشور بر روي پاي خود بايستد.

وزير خارجه افغانستان با اظهار اميد واري بر اينكه امنيت افغانستان هر چه زودتر تامين شود گفت :تا حصول اين موضوع ، اعلام زمانبندي براي خروج نظاميان مقدور نيست.

دكتر عبدالله در پايان با اشاره به اجلاس آتي همكاريهاي منطقه اي براي بازسازي افغانستان كه در كابل برگزار مي شود گفت : سعي ما اين است كه در رفع هرگونه مانعي در راه همكاريهاي دو و چند جانبه بكوشيم .

منوچهر متكي نيز در اين كنفرانس ، مذاكرات دو جانبه را مفيد ارزيابي كرد و گفت :توافقاتي براي ارتقاء سطح همكاريهاي دو جانبه انجام شده است كه به زودي به امضا خواهد رسيد.

بحث بر روي ايجاد زمينه بازگشت مهاجرين و نيز همكاريهاي منطقه اي از ديگر نكات مطرح شده در سخنان متكي بود.

وزير خارجه از برگزاري اجلاس بازسازي افغانستان و نيز اجلاس وزراي كشورهاي همسايه افغانستان با عنوان "پس از بن " استقبال كرد.