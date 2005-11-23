222 فيلم تاكنون به دومين جشنواره زيتون سرخ رسيده اند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، مجتبي خشايارفرد، دبير جشنواره فيلم يك دقيقه اي زيتون سرخ، ضمن اعلام خبرفوق درمورد آثاررسيده گفت : اين آثاردردوبخش پويانمايي ( انيميشن ) وداستاني وبا موضوع فلسطين ، انتفاضه وتفكرشوم صهيونيسم دردوقسمت يك دقيقه اي ويك تا پنج دقيقه اي به اين دبيرخانه رسيده است .

وي تعداد آثاررسيده به دبيرخانه را درمقايسه با سال گذشته با 54درصد رشد بسيارمطلوب ارزيابي وآن را نشان ازحضورچشمگيرفيلمسازان دراين عرصه دانست .

بنا به اين گزارش، به نقل ازروابط عمومي دبيرخانه جشنواره فيلم يك دقيقه اي زيتون سرخ، خشايارفرد در ادامه گفت : يكي ازدلايل افزايش شركت كنندگان دردومين دوره اين جشنواره ، گسترش فرهنگ ضد صهيونيسم دربين هموطنان وبه خصوص قشرجوان مي باشد .

وي اضافه كرد : درصورت هماهنگي با سازمان مربوطه واخذ مجوزدرصدد هستيم كه ازسال آينده اين جشنواره را درسطح بين المللي برگزاركنيم .

گفتني است فراخوان اين جشنواره كه به همت فرهنگسراي انقلاب وبا همكاري شبكه دوسيما برگزارمي گردد ازمهرماه سال جاري آغازشده است واختتاميه اين جشنواره نيزروزچهاردهم آذرماه برگزارخواهد شد .