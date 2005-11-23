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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۱۰

دبير جشنواره فيلم يك دقيقه اي زيتون سرخ:

222 فيلم تاكنون به دومين جشنواره زيتون سرخ رسيده اند

آثار ارسالي به دبيرخانه جشنواره فيلم زيتون سرخ به مرز 222 فيلم رسيد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، مجتبي خشايارفرد، دبير جشنواره فيلم يك دقيقه اي زيتون سرخ، ضمن اعلام خبرفوق درمورد آثاررسيده گفت : اين آثاردردوبخش پويانمايي ( انيميشن ) وداستاني وبا موضوع فلسطين ، انتفاضه وتفكرشوم صهيونيسم دردوقسمت يك دقيقه اي ويك تا پنج دقيقه اي به اين دبيرخانه رسيده است .

وي تعداد آثاررسيده به دبيرخانه را درمقايسه با سال گذشته با 54درصد رشد بسيارمطلوب ارزيابي وآن را نشان ازحضورچشمگيرفيلمسازان دراين عرصه دانست .

بنا به اين گزارش، به نقل ازروابط عمومي دبيرخانه جشنواره فيلم يك دقيقه اي زيتون سرخ، خشايارفرد در ادامه گفت : يكي ازدلايل افزايش شركت كنندگان دردومين دوره اين جشنواره ، گسترش فرهنگ ضد صهيونيسم دربين هموطنان وبه خصوص قشرجوان مي باشد .

وي اضافه كرد : درصورت هماهنگي با سازمان مربوطه واخذ مجوزدرصدد هستيم كه ازسال آينده اين جشنواره را درسطح بين المللي برگزاركنيم .

گفتني است فراخوان اين جشنواره كه به همت فرهنگسراي انقلاب وبا همكاري شبكه دوسيما برگزارمي گردد ازمهرماه سال جاري آغازشده است واختتاميه اين جشنواره نيزروزچهاردهم آذرماه برگزارخواهد شد .

کد مطلب 257439

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