ارتش سوریه پهپاد جاسوسی داعش را منهدم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، بر اثر حملات موشکی گروههای مسلح به کوی صلاح الدین در حلب پنج نفر کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر در ادامه پیشروی های مقاومت و ارتش سوریه در القلمون آنها موفق به تسلط بر گذرگاه وادی الکنیسه واقع میان کوه الجبه و عسال الورد شدند.

به گفته منابع سوری این گذرگاه در واقع معبرلجستیکی برای گروه های مسلح ومنطقه ای بود که گروههای مسلح روستاهای لبنانی در نزدیکی الطیبه در بقاع لبنان را هدف قرار می دادند.

ارتش سوریه یک هواپیمای جاسوسی داعش را بر بالای فرودگاه نظامی کویرس در شرق حلب منهدم کرد.

در وادی الدار در القلمون ارتش سوریه و مقاومت لبنان یک کارگاه بمبگذاری خودرو را نابود کرد.