مجلس در عمل به شعارهاي دولت پيشي گرفته است

به گزارش خبرنگار پارلماني" مهر"، خوش چهره با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران پارلماني ، اظهار داشت: به نظر مي رسد مجلس شعارهاي معيارهاي دولت را اساس كار خود قرار داده و متاسفانه دولت در حال فاصله گرفتن از اين معيارهاست كه اين اتفاق خوبي نسيت.

وي افزود: احراز توانمندي هاي افراد براي مجلس اولي تر از ويژگي هاي شخصي افراد است.

خوش چهره با بيان اينكه وظيفه مجلس احراز توانمندي افراد نسبت به حوزه هاي فعاليت آنهاست افزود: مسئوليت وزارت نفت از مصاديق بارز اين احراز توانمندي است چون وزارت نفت بالغ بر 70 ميليارد دلاردر امد و خريد در اين حوزه دارد.

وي اظهار داشت: وزارت نفت تعاملات جهاني كشور را نظم مي دهد و ابزار كار آمدي براي ديپلماسي و روابط بين الملل كشور است وتعاملات منطقه اي كشور نيز متاثر از آن شكل مي گيرد و حتي سمت و سوي حركت اقتصادي كشور متناسب با نفت نظم مي يابد.

خوش چهره تاكيد كرد: مديريت بخش نفت را كه موتور محركه رشد اقتصادي كشور است، بايد يك مدير استراتژيك به عهده بگيرد و اين ويژگي استراتژيك وي براي مجلس محرز شود.

وي اضافه كرد:چنين فردي بايد با توجه به تعاملات بين المللي چند وجهي باشد، توانمندي مديريت هاي بخشي و كلان ملي را داشته و حتي فراتر از آن بايد يك مدير فوق استراتژيك باشد تا بتواند از پس اين امر مهم بر آيد.

خوش چهره تصريح كرد: متاسفانه دولت در حال عقب نشيني از اين معيارهايي چون مبارزه به كانون هاي قدرت، ثروت و شعار است و اين اتفاق خوبي نيست.

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه تصور مي كنيد رييس جمهور براي معرفي چهارمين وزير نفت با مجلس رايزني كند خاطرنشان كرد: بحث رايزني مهم نيست اين غلط است كه بعضي ها فكر مي كننند كه نظر خاص يا كانديداي خاص براي مجلس مهم است و رييس جمهور بايد قبل از رايزني با مجلس به سمت شعارهايي كه داده است برود.

وي افزود: اگر اين بازي ادامه داشته باشد يك بازي بي انتها خواهد بود و جرياني فرسايشي ايجاد مي كند كه نه به نفع دولت و نه به نفع مجلس خواهد بود.

خوش چهره در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه شايعات موجود در مورد تسلطي تا چه حد در راي عدم اعتماد مجلس به وي تاثير گذار بود، تصريح كرد: آنچه مطرح شد شايعه نبود، استدلال و منطق بود و امروز هر آدم منصفي نظرات موافقين و مخالفين را كنار هم مي گذاشت، قبل از اينكه نماينده ديگري راي دهد، راي داده بود.

اين عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان مجلس همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا وضعيت فعلي وزارت نفت بر سرمايه گذاري و گردش سرمايه در بخش نفت تاثير منفي نخواهد گذاشت گفت: هر چند وزير نداشتن چنين وزارتخانه اي مطلوب نبوده و خساراتي را به ما وارد مي كند ، ما استدلال ما اين است كه نداشتن وزير بهتر از داشتن وزير ناكار آمد و اين بازي بيهوده ميان مجلس و دولت بايد تمام شود زيرا از مسئوليت ختم اين بازي به عهده دولت است.