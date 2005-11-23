شوراي حكام فردا تشكيل جلسه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر، نشست 24 نوامبر 2005 (3 آذر 1384) شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در پي نشست سه روزه كميته همكاري و همياري فني تشكيل مي شود كه از 21 نوامبر آغاز شده است.

نشست 24 نوامبر شوراي حكام در پي سخنراني آغازين محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي به بررسي گزارش كميته همكاري وهمياري فني، بررسي هسته اي وپيشنهاد براي هزينه هاي آژانس و همچنين برخي موضوعات ديگرازجمله بررسي برنامه هاي هسته اي ايران خواهد پرداخت.

سايت اينترنتي آژانس بين المللي انرژي اتمي ضمن تاكيد بر اينكه اين جلسه پشت درهاي بسته انجام خواهد شد، از تاريخ دقيق اتمام آن چيزي خبر نداد.

برنامه هاي هسته اي ايران حدود دوسال است كه درنشست هاي متعدد شوراي حكام مورد بررسي قرارمي گيرد ودرهرمرتبه كشور هاي غربي تلاش مي كنند ايران را به دنباله روي ازخودشان و كنارگذاشتن برنامه هاي هسته اي تشويق نمايند.

اين درحالي است كه جمهوري اسلامي ايران همواره همكاري هاي خود را در زمينه برنامه هاي صلح آميز هسته اي با آژانس بين المللي انرژي افزايش داده تا آنجا كه در گزارشهاي مكررمدير كل آژانس اين موضوع مورد تاكيد قرارگرفته است.