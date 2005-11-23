شرايط براي قهرماني استقلال از هرنظر مهيا است // به سيستم چرخشي درهيچ جاي تيم اعتقادي ندارم

به گزارش خبرنگار" مهر" اميرقلعه نوعي كه درنشست خبري باشگاه استقلال سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: سه سال گذشته زماني كه مسئوليت تيم استقلال را بر عهده گرفتم در يك برنامه سه ساله براي قهرماني استقلال برنامه ريزي كرديم. سال اول به دليل بروز برخي مسائل حقمان ضايع شد. سال دوم فراز ونشيبهاي زيادي داشتيم اما امسال ساختارتيمي خود را حفظ كرديم و اعتقاد دارم شرايط براي قهرماني استقلال ازهرنظرمهيا است. به اعتقاد بسياري ازكارشناسان استقلال امسال از نظر بازيكن تيمي كاملي است وبا وجود اينكه در ابتداي فصل بسياري به انتخاب نفرات جديد انتقاد مي كردند ولي درحال حاضر شاهديم كه اين بازيكنان به خوبي خود را با شرايط تيم هماهنگ كرده وحتي برخي ازآنها كه تا سال گذشته مطرح نبودند، به تيم ملي نيز دعوت شدند كه اين يك موفقيت بزرگ براي استقلال بشمار مي رود.

قلعه نويي افزود: برخي ازمطبوعات انتظاردارند هربازيكني كه جذب تيم مي شود، درتركيب اصلي قراربگيرد. درحالي كه هماهنگي يك بازيكن با تيم يك پروسه زمان بر است ونمي شود در زمان كوتاه به چنين هماهنگي دست يافت. بطورنمونه حسين كاظمي با هماهنگي كه امسال با تيم پيدا كرد، كارايي اش نسبت به سال گذشت به مراتب بالا رفته است.

ضمن اينكه يكي ازسياستهاي ابتكاري من دراستقلال انتقال برخي بازيكنان جوان كه فرصت بازي در تيم را پيدا نمي كنند به ساير باشگاهها بوده است تا با پخته تر شدن بازيكنان كارايي آنان نيز افزايش يابد كه دراين ميان مجتبي جباري، انصافي، وخسروحيدري نمونه هاي بسيارخوبي ازجمله اين بازيكنان بودند.

وي در ادامه با اشاره به مشكلات مالي باشگاه استقلال درسالجاري گفت: فوتبال امروزبسيارپيچيده شده است ومسائل مختلفي برعملكرد فني تيم تاثيرمي گذارد.

متاسفانه درسالهاي اخيرشاهديم كه پولهاي بي رويه اي وارد فوتبال شده وسطح توقع بازيكنان را بالا برده است، البته بنده اعتقاد دارم براي ليگ بايد بيش ازاينها هزينه كرد، ولي اين هزينه ها بايد با برنامه ومنطقي باشد.

سرمربي باشگاه استقلال درخصوص راهكارهايي كه برخي تيمهاي شهرستاني براي كسب حداقل امتيازمقابل استقلال اتخاذ مي كنند، گفت: به دليل اينكه شناخت كافي نسبت به اين تيمها نداريم، همواره ناگزيريم. درجريان بازي چنين شناختي را ازاين تيمها بدست آوريم كه بطورنمونه درديداربا شهيد قندي با به ميدان آوردن اكبرپورتيم را با چهارمهاجم آرايش داديم كه روي همين تغييرنيزبه گل دست يافتيم.

وي درپاسخ به اين سوال كه چه فكري براي جايگزيني مهاجمان فعلي استقلال داشته ايد، گفت: ازابتداي ليگ اين مساله را با مديريت باشگاه درميان گذاشته ام واعلام كرده ام كه استقلال نيازبه چهارمهاجم همطراز دارد، البته نيكبخت واحدي ومرتضي هاشمي قابليت بازي را درخط حمله را دارند، با اين حال ازطريق رايزني هايي كه آقاي ترابيان با برخي كشورهاي خارجي داشته بدنبال يك مهاجم درسطح عنايتي و اكبرپورهستيم كه بتوانيم اين مهاجمان را درفاصله نيم فصل به خدمت بگيريم.

قلعه نويي درخصوص اثرات مخرب برخي حاشيه ها درموفقيت استقلال گفت: خوشبختانه امسال با مديريت مدبرانه باشگاه ازاين نظربا كمترين مشكلي روبرو هستيم وتوانسته ايم حاشيه ها را كم كنيم و وجود آيين نامه ها واحد فرهنگي وكميته انضباطي باشگاه دراين امر بسياركارسازبوده است.

سرمربي استقلال درپاسخ به اينكه آيا بازيكنان خود را دراختيارتيم اميد قرارخواهيد داد، گفت: براي باشگاه استقلال همواره تيم ملي در اولويت قرارداشته وبراي خود افتخارمي دانيم كه به تيم ملي كمك كنيم، ولي اين همكاري بايد دريك جلسه مشترك با مربيان تيم اميد بررسي شود وهماهنگي هاي لازم به عمل آيد تا استقلال نيزازاين همكاري لطمه نبيند.

وي درخصوص اتخاذ سيستم چرخشي براي دروازه بانهاي تيم استقلال گفت: بنده در هيچ جايي نگفتم كه براي پست دروازه بانها بايد ازشيوه چرخشي استفاده شود. شايد دربرخي مقاطع به دليل شرايط تيم حريف و آمادگي دروازه بانان تغييراتي دراين پست داشته ايم، ولي بنده اساسا به سيستم چرخشي درهيچ جاي تيم اعتقادي ندارم و تركيب تيم را همواره 80 درصد قابليتهاي تيمي و20 درصد براساس قابليتهاي حريف انتخاب مي كنم.

قلعه نوعي درپايان درخصوص احتمال ترانسفربرخي ازبازيكنان استقلال گفت: تاكنون فكري براي ترانسفربازيكنان خود نداريم، ولي اگرشرايطي پيش بيايد كه به چنين كاري نيازباشد با بررسي تمامي جوانب دراين زمينه اقدام خواهيم كرد.