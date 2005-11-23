همايش منطقه اي " شعر و داستان كوتاه طنز" دانشگاه هاي منطقه 3 كشور برگزار مي شود

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، اين همايش با هدف پويايي و سازندگي با استفاده از ادبيات و طنز به عنوان شاخه اي از درخت هنر و نياز جامعه آرماني به مقوله هايي همچون ادبيات و طنز براي سير درمانگر مشكلات افسردگي كه دامنگير نسل جوان شده است برپا مي شود.

بخش هاي مختلف اين همايش شامل دو بخش اصلي و ويژه است. بخش اصلي را شعر و داستان كوتاه طنز تشكيل داده است و در بخش ويژه به داستان مينيمال و اشعار تك بيني طنز پرداخته خواهد شد.

دانشجويان دانشگاه هاي منطقه 3 كشور فردوسي مشهد، تربيت معلم سبزوار، صنغتي شاهرود، علوم پايه دامغان، مازندران، گيلان، سمنان، گرگان و بيرجند) با ارائه اشعار و داستان هاي كوتاه خود در اين همايش حضور خواهند داشت.