32 ساعت عمليات امدادي براي نجات 2 كارگر افغان مقني

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس قديري مدير ارتباطات ستاد فرماندهي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران در مورد حادثه مذكور گفت: در ساعت 41/17 دقيقه روز دوشنبه 30/8/84 از طريق تلفن 125 به اين ستاد اعلام شد كه دو نفر بر اثر ريزش چاه در بلوار مرزداران ابتداي پل يادگار امام (ره) در زير خروارها خاك مدفون شده اند.

وي افزود: بلافاصله دو اكيپ مجهز امداد و نجات آتش نشاني براي بررسي موضوع و نجات مصدومين به محل حادثه اعزام كرديم .

بنابرهمين گزارش ، فتح الله تيموري مدير امور عمليات آتش نشاني غرب تهران نيز درباره اين حادثه گفت: در لحظات اوليه وقوع اين حادثه دو اكيپ از نيروهاي امداد و نجات آتش نشاني با تجهيزات سنگين و جديد در محل حادثه حاضر شدند كه اين " عمليات ماراتني " امدادي از ساعت 41/17 دقيقه روز دوشنبه شروع و در ساعت يك و 5 دقيقه بامداد چهارشنبه دوم آذر ، پس از حدود 32 ساعت عمليات امدادي پيايان يافت و نيروهاي آتش نشاني توانستند سعيد شيخ 25 ساله و ستار حسيني 19 ساله را صحيح و سالم از عمق چاه بيرون بياورند.