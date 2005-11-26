اولين نمايشگاه اختصاصي ايران آذر ماه در هرات برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد، اين نمايشگاه توسط شركت نمايشگاه هاي بين المللي مشهد و با همكاري سازمان توسعه تجارت ايران از 16 آذر ماه سالجاري به مدت پنج روز در تالار بزرگ شهر هرات برگزار مي شود .

اين گزارش مي افزايد : فعاليت شركت كنندگان در زمينه هاي مصالح ساختماني ، راه و ساختمان ، صنايع غذايي ، نساجي ، پوشاك ، صنايع شيميايي ، پتروشيمي ، برق ، الكترونيك ، مخابرات ، بهداشتي و آرايشي ، شوينده ها ، پزشكي ، خدمات عمومي وفرهنگي ، صنايع فلزي ، لوازم خانگي و كشاورزي ، دارويي ، حمل و نقل و توريست و خدمات فني و مهندسي مي باشد .

اين نمايشگاه با مشاركت واحدهاي منتخب كشور و در سطحي بالا برپا خواهد شد كه علاوه بر اطلاع رساني گسترده در كشور هدف ، صدها نفر از تجار و مديران ارشد وزارتخانه هاي افغانستان جهت بازديد از نمايشگاه بصورت غير مستقيم دعوت شده اند .



