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۵ آذر ۱۳۸۴، ۱۰:۴۳

اولين نمايشگاه اختصاصي ايران آذر ماه در هرات برگزار مي شود

اولين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران اواسط آذرماه سالجاري در هرات افغانستان برگزار مي شود .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر در مشهد،  اين نمايشگاه توسط شركت نمايشگاه هاي  بين المللي مشهد و با همكاري  سازمان توسعه تجارت ايران از 16 آذر ماه  سالجاري به مدت پنج روز  در تالار بزرگ شهر هرات برگزار مي شود .

اين گزارش مي افزايد :  فعاليت شركت كنندگان در زمينه هاي مصالح ساختماني ، راه و ساختمان  ، صنايع غذايي ، نساجي  ، پوشاك  ، صنايع  شيميايي ، پتروشيمي ، برق ، الكترونيك ، مخابرات ، بهداشتي و آرايشي ، شوينده ها ، پزشكي  ، خدمات عمومي  وفرهنگي ، صنايع فلزي ، لوازم خانگي  و كشاورزي  ، دارويي ، حمل و نقل  و توريست  و خدمات فني و مهندسي مي باشد .

 اين نمايشگاه با مشاركت واحدهاي منتخب كشور و در سطحي بالا برپا خواهد شد كه علاوه بر اطلاع رساني  گسترده در كشور هدف  ، صدها  نفر از تجار  و مديران ارشد وزارتخانه هاي افغانستان  جهت بازديد از نمايشگاه بصورت غير مستقيم دعوت شده اند .
 

کد مطلب 257475

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