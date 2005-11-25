امروز جامعه انس خوبي با قرآن برقرار كرده است

حجت الاسلام و المسلمين كدخدايي در گفتگو با خبرنگار دين و انديشه "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود: انس با قرآن از بزرگترين دستاوردهاي معنوي در دو دهه اخير است و امروز ما شاهد هستيم نسل جوان براي معنويت بيشتر به منشاي معنويت كه قرآن باشد رجوع مي كند .

وي مذهب شيعه را مهد توجه به معارف ناب قرآني دانست و اظهار داشت : خوشبختانه در جامعه ما گرايش مردم به قرآن رو به فزوني است و قرآن پژوهشي به عنوان فرهنگي پژوهشي به عنوان فرهنگ پژوهش اسلامي در آمده است .

كدخدايي افزود : مسئولان و متوليان فرهنگي جامعه بايد حساسيت زماني را بيش از پيش درك كنند و بدانند بسياري از بحرانهاي عاطفي ، روحي و هويتي در عصر حاضر ناشي از فاصله گرفتن از معنويت زلالي همچون اسلام و قرآن است.

نماينده ولي فقيه در سپاه مشهد تحقق اسلام اصيل در ايران را مستلزم تلاش و اتحاد تمامي مسئولان فرهنگي و آحاد مردم دانست و در پايان اظهار داشت: مسلماً نسل حاضر نسلي آگاه به مسائل ديني و دلسوز اعتقادات خود است و براي افزايش حضور دين و معنويت در جامعه جهتهاي درستي به اين نسل نشان داده مي شوند.