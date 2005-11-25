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۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۴

حجت الاسلام كدخدايي در گفتگو با "مهر " :

امروز جامعه انس خوبي با قرآن برقرار كرده است

امروز جامعه انس خوبي با قرآن برقرار كرده است

حجت الاسلام كدخدايي معتقد است يكي از بركات انقلاب اسلامي، انس جامعه و جوانان با قرآن و مفاهيم قرآني است.

حجت الاسلام و المسلمين كدخدايي در گفتگو با خبرنگار  دين و انديشه "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود:  انس با قرآن از بزرگترين  دستاوردهاي  معنوي در دو دهه اخير  است  و امروز ما  شاهد هستيم نسل جوان براي معنويت  بيشتر به منشاي معنويت كه قرآن باشد رجوع مي كند .

وي مذهب شيعه را مهد توجه  به معارف  ناب قرآني  دانست و اظهار داشت : خوشبختانه در جامعه ما گرايش مردم به قرآن رو به فزوني است و قرآن پژوهشي  به عنوان فرهنگي پژوهشي  به عنوان فرهنگ پژوهش  اسلامي در آمده است .

كدخدايي افزود : مسئولان و متوليان  فرهنگي جامعه  بايد حساسيت  زماني را بيش از پيش درك كنند و بدانند بسياري از بحرانهاي عاطفي ، روحي و هويتي  در عصر حاضر ناشي از فاصله گرفتن  از معنويت زلالي همچون اسلام و قرآن است.

نماينده ولي فقيه در سپاه مشهد  تحقق اسلام اصيل در ايران را مستلزم  تلاش و اتحاد  تمامي مسئولان  فرهنگي و آحاد  مردم دانست و در پايان اظهار داشت: مسلماً نسل حاضر  نسلي آگاه  به مسائل ديني و دلسوز اعتقادات خود است و براي افزايش  حضور دين و معنويت  در جامعه جهتهاي درستي به اين نسل  نشان داده مي شوند.

کد مطلب 257479

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