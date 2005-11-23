  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۵:۴۴

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان منصوب شد

طي حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر "حسين آذين" به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "آذين" متخصص نورولوژي و در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان مشغول به كار است.

پيش از اين دكتر "حميدرضا رشيدي نژاد" رياست دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان را بر عهده داشت.

کد مطلب 257484

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها