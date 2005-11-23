به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "آذين" متخصص نورولوژي و در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان مشغول به كار است.
پيش از اين دكتر "حميدرضا رشيدي نژاد" رياست دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان را بر عهده داشت.
طي حكم وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر "حسين آذين" به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان منصوب شد.
به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "آذين" متخصص نورولوژي و در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان مشغول به كار است.
پيش از اين دكتر "حميدرضا رشيدي نژاد" رياست دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان را بر عهده داشت.
نظر شما