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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۶

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ؛

دانش آموزان موظف به نوشيدن شير در مدرسه هستند

دانش آموزان موظف به نوشيدن شير در مدرسه هستند

وزارت آموزش و پرورش طي اطلاعيه اي بر ممانعت كامل خروج شير از مدرسه توسط دانش آموزان تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، با توجه به نياز كودكان سنين مدرسه به پروتئين و يادگيري مصرف شير يا جانشين هاي آن و به دنبال اجراي موفقيت آميز طرح شير مدرسه ايران (شما) در سال تحصيلي 85-84 تعداد 10ميليون و 700 هزار نفر دانش آموز مهد كودك ها ، پيش دبستاني و دوره هاي ابتدايي، راهنمايي دخترانه و مدارس شبانه روزي شهري و روستايي تحت پوشش طرح شير قرار گرفتند.

بنابراين گزارش ، پيرو اقدامات و دستورالعمل هاي قبلي براي اجراي بهينه طرح شير مدارس و لزوم نظارت دقيق بر توزيع شير بين دانش آموزان، مصرف شير روزانه ايران توسط دانش آموزان در ساعات مدرسه به همراه معلم و ساير همكلاسي ها از برنامه  اجرايي موكد در مدارس است و مسئوليت هر گونه مشكل خروج شير از مدرسه بر عهده مدير آموزشگاه خواهد بود.

شير مدرسه ايران در بسته هاي 200 ميلي ليتري، هفته اي سه روز و در بسته هاي 250 ميلي ليتري هفته اي دو روز بين دانش آموزان مدارس توزيع مي شود.

 

کد مطلب 257508

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