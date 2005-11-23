دانش آموزان موظف به نوشيدن شير در مدرسه هستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، با توجه به نياز كودكان سنين مدرسه به پروتئين و يادگيري مصرف شير يا جانشين هاي آن و به دنبال اجراي موفقيت آميز طرح شير مدرسه ايران (شما) در سال تحصيلي 85-84 تعداد 10ميليون و 700 هزار نفر دانش آموز مهد كودك ها ، پيش دبستاني و دوره هاي ابتدايي، راهنمايي دخترانه و مدارس شبانه روزي شهري و روستايي تحت پوشش طرح شير قرار گرفتند.

بنابراين گزارش ، پيرو اقدامات و دستورالعمل هاي قبلي براي اجراي بهينه طرح شير مدارس و لزوم نظارت دقيق بر توزيع شير بين دانش آموزان، مصرف شير روزانه ايران توسط دانش آموزان در ساعات مدرسه به همراه معلم و ساير همكلاسي ها از برنامه اجرايي موكد در مدارس است و مسئوليت هر گونه مشكل خروج شير از مدرسه بر عهده مدير آموزشگاه خواهد بود.

شير مدرسه ايران در بسته هاي 200 ميلي ليتري، هفته اي سه روز و در بسته هاي 250 ميلي ليتري هفته اي دو روز بين دانش آموزان مدارس توزيع مي شود.