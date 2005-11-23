مشكلات جامعه با عادات و تعصبات غير منطقي حل نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي رفسنجاني در پيامي به كنگره خانواده و مشكلات جنسي ، عنوان داشته است: خرسندم كه مي بينم گروهي از متخصصان دانشمند و علماي علوم ديني و اجتماعي، كنگره اي تحت عنوان خانواده و مشكلات جنسي برپا نموده اند و با نيت مقدس و خيرخواهانه ، برآنند تا اهل فكر و صلاح را به اهميت غير قابل كتمان اين موضوع در جامعه آگاه سازند. مي دانيم كه دشمنان اسلام و انقلاب با تمامي امكانات خود كارزار فرهنگي گسترده اي را عليه انقلاب اسلامي ايران تدارك ديده اند.

در بخش ديگري از پيام هاشمي رفسنجاني آمده است : يكي از مصاديق قابل رويت اين پديده شوم رواج اباحه گري، بي بند و ياري با بهره گيري از نيازهاي طبيعي جوانان و آلوده نمودن جامعه با فرهنگ مبتذل غربي است كه در اين ميان با ترويج فرهنگ برهنگي، خشونت و اعتياد، ارزشهاي اسلامي - انساني ما را نشانه رفته اند.

وي در اين پيام عنوان داشته است: مسخ هويت فرهنگي از آن دردهاي لاعلاجي است كه اگر عارض ملتي شود، تبعات منفي آن روح ملي را مخدوش مي نمايد. توصيه عميق و جدي اينجانب به عنوان كارشناس اسلام و با تجربه طولاني مشاهده تحولات اجتماعي از جايگاه مسئوليت ، اين است كه با زبان علمي و شرعي، نظر اسلام عزيز را در مورد تشكيل خانواده سالم، تداوم آن و حفظ شئونات اسلامي و راههاي حفاظت و حراست عقلايي از آن باز شكافي نماييد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داده است : انتقال آموزه هاي صحيح ارتباطات عاطفي، در تحكيم بنيان خانواده بسيار مهم و موثر است. بايد وجود موانع بر سر راه آموزش مسائل مورد نياز جامعه، بالاخص براي جوانان برومند را با مراعات عفت و اخلاق و شجاعت و قاطعيت و ادبيات مناسب - البته در چارچوب شرع اسلام - مرتفع سازيم.

هاشمي رفسنجاني تاكيد نموده است: جا دارد مراكز علمي و پژوهشي حوزه و دانشگاه و نهادهاي سياست گذاري همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي با درك درست از اوضاع اجتماعي و آينده اين مرز و بوم، اهتمام ويژه اي به نيازهاي طبيعي بصورت ضابطه مند و منطبق با ارزشهاي اخلاقي و اجتماع داشته باشند.

وي در قسمت ديگري از پيام خود آورده است: معتقدم تبيين خط مشي هاي لازم و منطبق با معارف اسلامي متعلق به كانون خانواده و جامعه از طريق شناسايي عوامل آسيب رسان به سلامت اجتماع ، بسيار موثر خواهد بود. از راهكارهاي اساسي آن مي توان به ايجاد رشته هاي تخصصي در زمينه هاي مختلف و تشكيل دبيرخانه ثابت جهت برگزاري نشست هاي سالانه اشاره داشت.

به اعتقاد هاشمي رفسنجاني ، جامعه اسلامي به دلايل متعدد و متفاوت تاكنون رويكردي عالمانه به اين موضوع نداشته است. لازم است با راه اندازي مراكز تخصصي مشاوره و درمان اختلالات و نابساماني ها، تحت نظارت ارگانهاي ذيربط به اين مهم اهتمام شايسته داشته باشند و از ارزيابي و كنترل دائم اين مراكز غفلت نورزند.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان پيام خود به كنگره خانواده و مشكلات جنسي آورده است: انتظار مي رود كه در يك برنامه ريزي دقيق، با دوري از لجام گسيختگي هاي فرهنگ غربي و توجه عالمانه به حوائج طبيعي رواني و جسماني انسان، مسير مت عالي تكاملي روحاني اش را هموار سازيم و نبايد در اجراي احكام اسلامي از خداوند و رسول گرامي اش (ص) سبقت بگيريم.