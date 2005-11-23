قاليباف هيچ يك از مديران احمدي نژاد را تغيير نداد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس فرهاد يعقوبي در مراسم توديع و معارفه مديركل املاك و مستغلات شهرداري تهران با بيان اين مطلب افزود: براي اداره شهري با بيش از 8 ميليون نفر جمعيت بايد از مديراني بهره گرفت كه توانايي برقراري تعامل و ارتباط معني دار با مردم را داشته و از جنس مردم و براي مردم باشند.

وي همچنين با اشاره به اينكه نگاه شهردار تهران به مسايل علمي و مبتني بر برنامه ريزي است ، تصريح كرد: بايد علاوه بر امور جاري شهر ، زير ساخت هاي توسعه و پيشرفت شهر از جمله در بخش حمل و نقل عمومي را هم ايجاد كرد كه البته با اعتبارات فعلي چنين كاري ميسر نيست و نمي توان با درآمد حاصل از فروش تراكم، زير ساخت ها را بنا كرد البته بخش خصوصي و مشاركت هاي مردمي مي تواند كمك زيادي به پيشبرد اين اهداف كند.

معاون امور مناطق شهرداري تهران ، استفاده ابزاري از مردم براي رسيدن به اهداف را عملي نادرست دانست و اظهار داشت: مردم بايد مشاركت معني دار و منطقي در اداره شهر داشته باشند.

وي با بيان اين جمله كه " تا كي بايد شاهد بود كه افرادي از راه رسيده و پاي بر روي بدنه شهرداري بگذارند " ، افزود: مديريت جديد شهر تهران در طول مدت فعاليت اش هيچ مسئولي را جابجا نكرد و تا امروز فقط براي تمام افرادي كه از شهرداري به دستگاههاي دولتي و هيات دولت رفته اند گزينه جايگزيني انتخاب كرده است كه البته در اين زمينه هم سعي شده از پتانسيل هاي موجود در خود شهرداري بهره گرفته شود.

به گفته يعقوبي در انتخاب مديران جديد شايسته سالاري ، تعهد ، كارآمدي و اثرگذاري اصل قرار گرفته است.

بنابراين گزارش مهندس فخاري طي سخناني با تاكيد بر اينكه آمار عملكرد دو سال گذشته اداره كل املاك و مستغلات شهرداري تهران با مجموع عملكرد 10 سال قبل از آن برابري مي كند ، افزود: طي اين مدت حدود 600 ميليارد تومان تملك املاك از سوي شهرداري انجام شده است.

در اين مراسم با توديع مهندس فخاري از زحمات وي در طول دو سال گذشته تقدير شد و دكتر توكلي، مديركل جديد املاك و مستغلات شهرداري تهران نيز حكم خود را از دست معاون امور مناطق شهرداري تهران دريافت كرد.