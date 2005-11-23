استقلال امسال پتانسيل قهرماني را دارد // بيشتر وقت مديران باشگاه صرف درآمدزايي مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" محمود فكري كه درنشست خبري صبح امروز باشگاه استقلال درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: اگر ما بزرگترهاي تيم انتقادي نسبت به وضعيت باشگاه داشتيم، تنها از روي دلسوزي بوده و اينكه خودمان را از مديريت باشگاه مي دانيم. البته مشكلات استقلال به سالهاي گذشته برمي گردد ومديران تيم هم تنها به فكر درآمدزايي براي باشگاه هستند و اين درحالي است كه تيمهاي صنعتي ازپشتوانه مالي بسيارخوبي برخوردارند وسخت ترين كارمديران صنعتي تنها امضاء چك ها وهزينه كردن اعتبارات است.

كاپيتان استقلال دربخش ديگري ازسخنان خود با بيان اينكه پس ازچند سال دوري ازقهرماني امسال هواداران استقلال ازاين تيم انتظار قهرماني دارند، تصريح كرد: امسال با توجه به اينكه استخوانبدي دوسال گذشته تيم حفظ شده توانايي وپتانسيل قهرماني در استقلال وجود دارد و اميدوارم بتوانيم درپايان فصل به اين مهم دست پيدا كنيم.

وي درخصوص بهبود عملكرد خط دفاعي استقلال درفصل جاري اظهارداشت: تمرينات خوب آماده سازي قبل ازآغازفصل، حفظ استخوان بندي سال گذشته تيم وهماهنگي ذهني و روحي بين بازيكنان اين پست كه درعين جواني ازتجربه خوبي برخوردارند باعث شده دربازيهاي فصل جاري خط دفاعي كارنامه قبولي بگيرد.