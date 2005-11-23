به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، اين مراسم از ساعت 16 در سالن شقايق واقع در بلوار شهيد كلهر، روبروي تامين اجتماعي، اردوگاه شهيد منتظري آغاز خواهد شد.

در مراسم ياد شده برگزيدگان جشنواره در رشته‌‌هاي مختلف معرفي و از آنان تقدير به عمل خواهد آمد.

قبل از مراسم اختتاميه، هنرمندان شركت‌كننده در جشنواره كه از شهرستان‌هاي مختلف استان تهران به شهرستان شهريار آمده‌‌اند از اماكن مذهبي و تاريخي شهريار بازديد مي‌‌كنند.

جشنواره تئاتر استان تهران هر سال به همت معاونت هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران برگزار مي‌شود.