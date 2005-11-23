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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۸:۲۴

مراسم پاياني جشنواره تئاتر استان تهران شنبه برگزار مي‌شود

مراسم اختتاميه دهمين جشنواره تئاتر استان تهران و ششمين جشنواره تئاتر خياباني روز شنبه با حضور مسئولان هنري كشور و هنرمندان عرصه نمايش در شهرستان شهريار برگزار مي‌شود.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران، اين مراسم از ساعت 16 در سالن شقايق واقع در بلوار شهيد كلهر، روبروي تامين اجتماعي، اردوگاه شهيد منتظري آغاز خواهد شد.

در مراسم ياد شده برگزيدگان جشنواره در رشته‌‌هاي مختلف معرفي و از آنان تقدير به عمل خواهد آمد.

قبل از مراسم اختتاميه، هنرمندان شركت‌كننده در جشنواره كه از شهرستان‌هاي مختلف استان تهران به شهرستان شهريار آمده‌‌اند از اماكن مذهبي و تاريخي شهريار بازديد مي‌‌كنند.

جشنواره تئاتر استان تهران هر سال به همت معاونت هنري و سينمايي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان تهران برگزار مي‌شود.

کد مطلب 257529

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