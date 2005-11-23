راهيابي دو نمايش از شميرانات به جشنواره تئاتر استاني

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان شميرانات، نمايش "بم E.Q" به كارگرداني محمد مجدزاده بر اساس طرحي از محمد نصر با بازيگري ستوده حيدري، سعيد خوشخون، الهام طاهري، صبا اكبري، نگار مجرد تاكستاني و محمد مجدزاده در سالن نمايش كانون شهيد كافي شهريار روز پنج شنبه سوم آذرماه در ساعت‌هاي 16 و 18روي صحنه خواهد رفت كه به موضوع زلزله بم مي پردازد.

نمايش "روايت مالي كسي است كه روايت مي‌كند" به كارگرداني و نويسندگي ايرج كله‌جاهي اصل با نگاهي به مجموعه آثار جبران خليل جبران با بازيگري بهار كريم‌‌زاده و محمد چرختاب در سالن فرهنگسراي استاد شهريار روز جمعه چهارم آذرماه در ساعت‌هاي 30/15 و 30/17 روي صحنه خواهد رفت. ششمين جشنواره تئاتر خياباني و دهمين جشنواره تئاتر استان تهران از يكم تا پنجم آذرماه جاري در شهرستان شهريار برگزار مي‌شود.