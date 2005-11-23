باشگاههاي صنعتي مانع جذب ستاره ها به تيمهاي استقلال و پرسپوليس شدند // سعي كردم با نيمكت نشيني ام دراستقلال حرفه اي برخورد كنم

به گزارش خبرنگار" مهر" عليرضا منصوريان كه درنشست خبري باشگاه استقلال ودرجمع خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: بازي در تيمهاي خارج ازكشور تاثيربسزايي در رسيدن به چنين ظرفيتي داشت كه هرگز ازنيمكت نشيني ناراحت نيستم وهمواره با اين مسئله حرفه اي برخورد كرده ام. هرچند براي من بسيار سخت است كه بعنوان يك بازيكن باتجربه روي نيمكت بنشينم، ولي اعتقاد دارم قلعه نوعي صلاح تيم را بهترمي داند و اگريك بازيكن 15 دقيقه در زمين بازي مفيدي انجام دهد، بهتر ازاين است كه 95 دقيقه بازي كند وهواداران ازعملكردش راضي نباشند.

وي اضافه كرد: من تلاش مي كنم با اين نوع برخورد فرهنگ حرفه اي را به بازيكنان جوانتر انتقال دهم.

منصوريان با تاكيد براينكه استقلال امسال شانس مسلم قهرماني است، اظهارداشت: اولين سالي كه قلعه نوعي مسئوليت تيم را برعهده گرفت، نيز استقلال مي توانست قهرمان ليگ شود، ولي برخي مشكلات مالي و ناهنجاريها وكم كاريها باعث شد ازاين مهم بازبمانيم. سال دوم هم به همين منوال گذشت ومسائلي از داخل وبيرون به تيم ضربه زد، ولي امسال استقلال ازبازيكنان جوان و باتجربه اي برخوردار است كه مي تواند قهرمان شود. امسال دركنار بازي خوب، درنتيجه گيري هم تاكنون موفق عمل كرديم و اين نتايج نويد بخش روزهاي خوب براي استقلال در آينده است.

وي درخصوص مشكلات مالي باشگاه استقلال اظهارداشت: درطول سالهاي اخير باشگاه همواره با مشكلات مالي دست به گريبان بوده و درسالهاي گذشته 4-5 باشگاه صنعتي باعث شدند ستاره ها جذب باشگاههاي استقلال وپرسپوليس نشوند وبا توان مالي بالاي خود تنها دغدغه برنامه ريزي داشتند كه اميدوارم رئيس جديد سازمان اگراين دوتيم را تحت پوشش خود مي دانند براي آنها هزينه كنند.