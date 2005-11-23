به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، مجموعه برنامه نماي نزديك كه هر هفته پنجشنبهها از شبكه پنج سيما پخش ميشود، در برنامه اين هفته خود (فردا) قصد دارد فيلم انيميشيني "اوليور و دوستان" را مورد نقد و بررسي قرار بدهد.
در اين برنامه قسمتهايي از پشت صحنه ساخت اين فيلم سينمايي انيميشني پخش ميشود و با تعدادي از انيماتورها و طراحان دست اندركار توليد اين فيلم گفتگو صورت ميگيرد. همچنين در اين برنامه با تعدادي از بازيگران سينماي امريكا نيز گفتگو صورت ميگيرد كه در اين فيلم به جاي شخصيتهاي مختلف انيميشني صحبت ميكنند.
فيلم سينمايي انيميشني "اوليور و دوستان" محصول سال 2002 كشور كانادا است. اين فيلم داستان يك شخصيت كارتوني به نام اوليور است كه براي دستيابي به يك هدف كودكانه تصميم ميگيرد از همكاري و ياري دوستانش استفاده كند. اين اتفاق شرايط تازهاي را به وجود ميآورد كه براي هر كدام از اين افراد اتفاقاتي را دربر دارد.
مجموعه برنامه نماي نزديك ساعت 30/16 فردا (3 آذر ماه) از شبكه پنج سيما پخش ميشود.
مجموعه برنامه نماي نزديك اين هفته قصد دارد فيلم سينمايي انيميشني "اوليور و دوستان" را مورد بررسي قرار بدهد.
به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، مجموعه برنامه نماي نزديك كه هر هفته پنجشنبهها از شبكه پنج سيما پخش ميشود، در برنامه اين هفته خود (فردا) قصد دارد فيلم انيميشيني "اوليور و دوستان" را مورد نقد و بررسي قرار بدهد.
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