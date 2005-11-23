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۲ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۴۲

نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در همايش بسيجيان:

از ابتداي تدوين "ان.پي.تي" بناي تبعيض گذاشته شد// ارجاع پرونده به شوراي امنيت امكان پذير نيست

از ابتداي تدوين "ان.پي.تي" بناي تبعيض گذاشته شد// ارجاع پرونده به شوراي امنيت امكان پذير نيست

خليل موسوي نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: حق گرفتني است و دادني نيست و اگر در گذشته درايت به خرج مي داديم و نمي ترسيديم، به اينجا نمي رسيديم.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، سيد خليل موسوي كه در همايش صبح امروز بسيجيان وزارت كشور سخن مي گفت با اشاره به روند شكل گيري آژانس بين المللي انرژي اتمي خاطرنشان كرد: عليرغم هدف آژانس مبني بر جلوگيري از توسعه سلاح هاي هسته اي ، پنج كشور آمريكا، روسيه، چين، فرانسه و انگليس در پيمان NPT استثناء شده و از همان آغاز بناي تبعيض را گذاشتند.

نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي اضافه كرد : قبل از انقلاب قرار بود كشورمان از 23 هزار مگاوات انرژي هسته اي برخوردار شود كه قرار بود هفت هزار مگاوات از نيروگاه مذكور را آمريكا بسازد اما با وقوع انقلاب و در پي مقاومت در برابر اين اتفاق از سوي قدرت ها قراردادهاي ساخت نيروگاه هسته اي لغو شد.

وي گفت : حق گرفتني است و دادني نيست و ما نمي خواهيم به دنيا زور بگوييم فقط مي خواهيم از حق خودمان استفاده كنيم.

سخنگوي سابق سازمان انرژي اتمي اظهار داشت : اگر در گذشته درايت به خرج مي داديم و نمي ترسيديم، به اينجا نمي رسيديم البته اين مسأله يك مبارزه علمي، فني، سياسي و اقتصادي است و بايد بتوانيم روي حرف خود بايستيم اما نبايد بي گدار به آب بزنيم.

نماينده سابق ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي در پايان تاكيد كرد: پرونده هسته اي ايران قابل ارجاع به شوراي امنيت نيست و در گزارش آقاي البرادعي عدم همكاري ذكر نشده است و معتقديم كه همكاري ايران و آژانس بايد ادامه پيدا كند و لذا ارجاع پرونده به شوراي امنيت با وجود همكاري امكان پذير نيست.

کد مطلب 257538

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