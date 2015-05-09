به گزارش خبرگزاری مهر، تیم بارسلونا که چهارشنبه شب با پیروزی پرگل برابر بایرن مونیخ در دور رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا از روحیه بالایی برخوردار بود شنبه شب در ادامه هفته سی و ششم رقابتهای لالیگا اسپانیا تیم رئال سوسیه داد را نیز قربانی کرد.

در این بازی که به میزبانی آبی اناری‌ها در ورزشگاه نیوکمپ برگزار شد شاگردان لوئیس انریکه با حساب ۲ بر صفر از سد رقیب میانه جدولی خود گذشتند تا به روند بردهای متوالی خود ادامه دهند. نیمار در دقیقه ۵۹ با ضربه سر گل اول را به ثمر رساند و پدور در دقیقه ۸۵ با یک قیچی برگردان کار شاگردان دیوید مویس را تمام کرد. در این بازی لیونل مسی هر چه زد به در بسته خورد تا او نتواند گلزنی کند.

تیم بارسلونا با این پیروزی ۹۰ امتیازی شد و در صدر جدول رده‌بندی لالیگا جایگاه خود را مستحکم‌تر کرد. شاگردان لوئیس انریکه حالا با آسودگی خاطر به دیدار برگشت مقابل بایرن مونیخ فکر خواهند کرد.

در یکی دیگر از بازی‌های برگزار شده تیم گرانادا میزبان کوردوبای قعر جدولی بود که این تیم را با حساب از پیش روی برداشت.