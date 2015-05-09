۷۵ هزار نظامی مسئول تأمین امنیت مراسم شهادت امام موسی کاظم(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع عراقی اعلام کردند: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه الکراده بغداد یک نفر کشته و بیست نفر دیگر زخمی شدند.

سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد: در حادثه فرار زندانیان از زندانی در الخالص در دیالی عراق ۵۰ زندانی و ۱۲ نفر از افراد پلیس عراق کشته شدند.

عبدالامیر الشمری فرمانده عملیات بغداد اعلام کرد: ۷۵ هزار نیروی امنیتی وظیفه تامین امنیت مراسم شهادت امام موسی کاظم(ع) را برعهده دارند.

وی افزود: اتاق عملیات مشترک میان فرماندهی عملیات بغداد و وزارت برق و حمل و نقل و شهرداری بغداد و عتبات کاظمین و دیوان اوقاف شیعی و همه وزارتخانه های خدماتی تشکیل خواهد شد. وزارت حمل و نقل اقدام تمهیدات لازم را برای جابجایی زائران در نظر گرفته است.