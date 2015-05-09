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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۸:۰۷

۷۵ هزار نظامی مسئول تأمین امنیت مراسم شهادت امام موسی کاظم(ع)

۷۵ هزار نظامی مسئول تأمین امنیت مراسم شهادت امام موسی کاظم(ع)

منابع عراقی از مشارکت ۷۵ هزار نیروی امنیتی در مراسم سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع) خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع عراقی اعلام کردند: بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه الکراده بغداد یک نفر کشته و بیست نفر دیگر زخمی شدند.

سعد معن سخنگوی وزارت کشور عراق اعلام کرد: در حادثه فرار زندانیان از زندانی در الخالص در دیالی عراق ۵۰ زندانی و ۱۲ نفر از افراد پلیس عراق کشته شدند.

عبدالامیر الشمری فرمانده عملیات بغداد اعلام کرد: ۷۵ هزار نیروی امنیتی وظیفه تامین  امنیت مراسم شهادت امام موسی کاظم(ع) را برعهده دارند.

وی افزود: اتاق عملیات مشترک میان فرماندهی عملیات بغداد و وزارت برق و حمل و نقل و شهرداری بغداد و عتبات کاظمین و دیوان اوقاف شیعی و همه وزارتخانه های خدماتی تشکیل خواهد شد. وزارت حمل و نقل اقدام تمهیدات لازم را برای جابجایی زائران در نظر گرفته است.

کد مطلب 2575460

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