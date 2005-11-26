تبليغات ديني چنگي به دل نمي زند // تبليغات ديني با نيازهاي روحي جوانان همخواني ندارد

دكتر محمد علي الستي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در خصوص شكل كنوني تبليغات مذهبي كلان شهري همچون تهران ، افزود : همراه با تغييرات و مدرن شدن جامعه ، نوسازي در نهادهاي متولي امور مذهبي صورت نگرفته است.

اين استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت : متوليان و مسئولان بزرگداشت ها و مراسم مذهبي، آموزش هاي لازم و كافي را در نوع تبليغات خود نديده و علوم و فنون مربوط را فرا نگرفته و نياموخته اند و اين در حالي است كه تبليغات سياسي ، بازرگاني و فرهنگي در سالهاي پس از انقلاب رشد و توسعه نسبتا زيادي داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر ، آنچه امروزه به عنوان تبليغات ديني در خيابانها، روي پل ها و اطراف ميادين اصلي و فرعي شهر ديده مي شود نه تنها هيچ مفهوم خاصي را در مخاطب القاء نمي كند بلكه بيشتر بيننده را دچار سردرگمي مي كند . از سوي ديگر با وجود محتواي اندك ، تكرار اين گونه تبليغات بيش از هرچيز ديگري خودنمايي مي كند.

با اينكه در حال حاضر بيش از دو هفته از پايان ماه مبارك رمضان مي گذرد اما هنوز تابلو نوشته هاي تعداد زيادي از معابر اصلي و فرعي شهر خبر از آغاز اين ماه مي دهند...

الستي در اين باره گفت: بايد بر اساس فرآيندها و فراگردهاي پژوهشي كه شناخت ما را نسبت به خواست ها و نيازهاي نسل جوان دقيق تر و عميق تر نمود و آموزش اين زمينه ها را سرلوحه كار پرورش طراحان قرارداد.

وي در ادامه با اشاره به استفاده از نام ائمه براي نام گذاري خيابانها و ميدانهاي شهر تصريح كرد: مي توان شان و شخصيت اين بزرگان را از طرق ديگري حفظ نمود و از نگاه جامعه شناسانه اينكه نام اين افراد با لحن هاي عاميانه و به منظورسوارنمودن مسافر توسط رانندگان، اعلام مسير توسط مسافران و يا گزارش حوادث مختلف سطح شهر به كار برده مي شود به هيچ عنوان درست نيست.

به اعتقاد الستي ، امروزه تبليغات مذهبي به دليل به عدم بكارگيري فرم هاي صحيح نتوانسته تاثير رواني پذيرفته شده اي داشته باشد.

با اينكه وي بالغ بر 18سال بر روي انواع تبليغات كار تحقيقي و پژوهشي انجام داده است ، اظهار داشت : تاكنون كمتر كسي از متوليان شعارها و تبليغات مذهبي به او مرجعه كرده و يا نظرش رادر اين امور جويا شده اند.

وي ادامه داد : " اين در حالي است كه تاكنون از سوي شركتهاي بازرگاني، موسسات ، نهادهاي سياسي ، اجتماعي ، NGO ها و... در زمينه تبليغات مراجعات زيادي داشته ام.

الستي دليل اين امر را بها ندادن مسئولان تبليغات مذهبي و نهادهاي مربوط به تحقيقات علمي و كاربردي مي داند.

وي معتقد است بايد ارتباط شناسي، نشانه شناسي، روانشناسي اجتماعي، اصول علمي اقناع و ترغيب، مباني تبليغات كار آمد و اثر بخش در دستور كار متوليان و مسئولان قرار گيرد.