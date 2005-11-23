شالوم: هيچ كس جرات خلع سلاح حزب الله را ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم اسرائيل امروز چهارشنبه همزمان با تجاوز جنگنده هاي اين رژيم به حريم هوايي لبنان و اقدام غير قانوني بالگردهاي اسرائيلي در پخش اعلاميه هاي تحريك آميز بر ضد حزب الله بر فراز شهرهاي لبنان گفت: وضعيت كنوني لبنان نمي تواند ادامه داشته باشد، اشاره وي به موضوع سلاح حزب الله بود.



شالوم اعتراف كرد : "هيچ كس جرات خلع سلاح حزب الله و استقرار ارتش لبنان درجنوب لبنان را ندارد اين وضعيت نمي تواند ادامه داشته باشد و اسرائيل مي داند كه چگونه پاسخ مناسب رادر مكان مناسب بدهد".



اين تهديدها پس از آن صورت گرفت كه در حمله نظاميان صهيونيست به جنوب لبنان، 4 مبارز حزب الله به شهادت رسيدند و متعاقب آن اقدامات دفاعي نيروهاي مقاومت منجر به زخمي شدن 11 نظامي صهيونيست شد.

روز گذشته نيز بالگردهاي رژيم صهيونيستي جنوب لبنان را گلوله باران كردند.

امروز بالگردهاي نظامي ارتش اسرائيل در اقدامي غيرقانوني با تجاوز به حريم هوايي لبنان هزاران اعلاميه تبليغاتي را بر ضد حزب الله با هدف تحريك مردم عليه مقاومت بر فراز شهرهاي بيروت و صور پخش كردند كه در شهر صور چتربازهاي اسرائيلي بسته هاي اعلاميه را پخش كردند .



از سوي ديگر حزب الله اعلام كرد كه يك چتربازاسرائيلي كه عصر امروز به هنگام پخش اعلاميه در نزديكي روستاي ميس الجبل در بخش غربي لبنان سقوط كرده بود، با حمايت آتش سنگين جنگنده هاي اسرائيلي موفق به فرار شد.



به هنگام سقوط اين چترباز، درگيري هاي ميان نظاميان صهيونيست و عناصر حزب الله كه يكي براي استرداد(اسرائيل) و ديگري براي دستگيري(مبارزان حزب الله) تلاش مي كردند، به وقوع پيوست اما در نهايت به علت شديد آتش سنگين صهيونيست ها اين چترباز اسرائيلي موفق به فراراز چنگ نيروهاي مقاومت شد.

در اين حال منابع رژيم صهيونيستي از پايان درگيري ها در جنوب لبنان با نيروهاي مقاومت خبر دادند.



شبكه المنار از وقوع درگيري ميان مبارزان حزب الله و نظاميان صهيونيست در روستاي ميسل الجبل در منطقه غربي جنوب لبنان خبر داده بود.

جنگنده هاي اسرائيلي پايان ژوئن گذشته نيز اعلاميه هايي را بر فراز شهرهاي جنوب لبنان و منطقه جنوبي بيروت پخش كردند كه در اين اعلاميه هاي تحريك آميز خواستار خلع سلاح حزب الله شدند.