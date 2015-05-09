تعطیلی ۲۹ غرفه و محرومیت از حضور در نمایشگاه کتاب سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، همایون امیر زاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران حاضر در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دقایقی پیش در نشستی خبری اعلام کرد: در پی گزارش های دریافتی از بخش ناشران داخلی، هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران امروز تشکیل جلسه داد و علیرغم میل باطنی، مجبور و قانع شد تا آرایی در خصوص تخلفات صورت گرفته صادر کند که شاید غافلگیر کننده باشد.

وی افزود: علت اتخاذ این تصمیم این بوده که ناشرانی در نمایشگاه کتاب تهران هستند که کتاب هایشان توسط سایر ناشران و بدون اجازه، عرضه می شود. این در حالی است که خود آنها در نمایشگاه حضور دارند و لذا حق طبیعی آنهاست که خودشان آثارشان را عرضه و از حقوقشان صیانت کنند و آنها را بلاواسطه به دست مصرف کننده برسانند که اگر غیر از این باشد، قطعا باعث وارد شدن لطماتی به اقتصاد این تعداد از ناشران خواهد شد.

امیر زاده افزود: به منظور رعایت ضوابط نشر که قبل از ورود ناشران به نمایشگاه کتاب تهران به آنها اعلام و تاکید می شود که فروش کتابهای غیر، ممنوع است مگر بر اساس تبصره ای که به ناشران اجازه می دهد با کسب مجوز و رضایت، حداکثر تا ۵ عنوان از کتابهای ناشران دیگر را عرضه کنند و نه بیشتر از آن.

رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران تاکید کرد: ما در بررسی های میدانی که امروز از سوی بازرسان و ناظران کمیته ناشران داخلی صورت گرفت، با تعدادی از غرفه داران و ناشرانی مواجه شدیم که بیش از ۸۰ درصد کتابهایی که ارائه کرده اند، مربوط به خودشان نیست. بدیهی است ادامه این روند از نظر صیانت از کیفیت نمایشگاه، بسیار حساس است چه در بحث سردرگمی مخاطبان چه در زمینه تکرار عناوین در تمامی غرفه ها که نمایشگاه را ملال آور می کند و چه از نظر قانونی که دچار اشکال است و چه از نظر حقوق هم صنفی ها که متاسفانه پایمال می شود.

وی سپس گفت: بر این اساس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران، وارد شور شد و با رعایت جمیع جهات و به اتفاق آرا و بدون حتی یک رای مخالف به نتیجه رسید که تعداد ۲۹ غرفه را از فردا (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) تعطیل کند. این محکومیت فردا و به صورت یک روزه اجرا خواهد شد و مطابق احکامی که در این خصوصت صادر شده است این ناشران از ورود به بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال ۱۳۹۵ محروم خواهند شد.

رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران تصریح کرد: رای صادر شده قطعی است و حکم تعطیلی یک روزه غرفه این ناشران فردا به اجرا در می آید و در صورتی که به تخلف خود پایان دهند و از عرضه سایر ناشران در غرفه هایشان خودداری و آنها را جمع آوری کنند، پس از تعطیلی یک روزه فرصت دارند در نمایشگاه کتاب تهران، کتابهای خودشان را در غرفه خودشان عرصه کنند.

امیر زاده گفت: در صورت احراز این موضوع که این تعداد از ناشران به روند غیر قانونی فعالیت خود ادامه می دهند، بر اساس قوانین هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران، این هیئت مجددا وارد شور خواهد شد و تصمیم جدیدی را اتخاذ خواهد کرد.

رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران افزود: از مجموع ۲۹ غرفه ای که از فردا به مدت یک روز تعطیل خواهند شد، ۲۶ ناشر در بخش ناشران عمومی و ۳ ناشر در بخش ناشران دانشگاهی هستند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگارمهر که آیا آرای صادره برای ۲۹ ناشر که تخلف آنها محرز شده است، منجر به ابطال ناشران یاد شده هم خواهد شد یا خیر، گفت: خیر. ابطال پروانه نشر مراحل قانونی خود را دارد و از حیطه اختیارات هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران خارج است.

امیر زاده در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه این ناشران چند درصد از کل ناشران بخش عمومی را شامل می شود گفت: حدود ۱ تا ۴ درصد.

رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در پاسخ به سئوالی در مورد جمع آوری ۲ کتاب دیگر از سطح نمایشگاه و با دستور پلیس امنیت گفت: هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران تا این لحظه ورودی به پرونده مربوط به این دو کتاب نداشته و ما منتظر دریافت گزارش های دقیق تر در این باره هستیم.

وی در مورد تخلفات ناشران بخش بین الملل هم گفت: ملاک ورود هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران به پرونده هایی که احتمال تخلف در آنها می رود، گزارش های دقیق، مستند و روشنی است که از سوی بازرسان و ناظران کمیته های مختلف و بویژه از سوی خود تشکل ها ارائه می شود و تمامی تصمیماتی که تاکنون در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران اتخاذ شده، نشأت گرفته از این گزارش هاست و تاکنون از سمت انجمن ناشران بین الملل گزارشی در این خصوص به ما ارسال نشده است

امیر زاده تاکید کرد: هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران در پاسخ به درخواست کمیته ناشران داخلی، به موضوع اخیر ورود کرده و در واقع این تصمیمات کمک به ناشران داخلی بوده است.