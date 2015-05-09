  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۲:۵۲

هفته سی و پنجم سری آ؛

یوونتوس برابر کالیاری متوقف شد

یوونتوس برابر کالیاری متوقف شد

قهرمان زودهنگام رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا در هفته سی و پنجم این مسابقات برابر کالیاری متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس شنبه شب در چارچوب هفته سی و پنجم رقابتهای سری آ ایتالیا میزبان کالیاری بود که برابر این تیم به تساوی رضایت داد. یوونتوس که با بازیکنان جوان و عمدتا ذخیره خود به میدان آمده بود با گل دقیقه ۴۵ پاول پوگبا از حریف خود پیش افتاد اما در دقیقه ۸۵ لوکا روسه تینی کار را به تساوی کشاند. یووه با این تساوی ۸۰ امتیازی شد و کالیاری با ۲۸ امتیاز در رده هجدهم جدول ایستاد.

قهرمان زودهنگام سری آ که در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر رئال مادرید ۲ بر یک برنده شده بود با این تساوی خود را برای برگزاری دیدار برگشت مقابل مادریدی‌ها آماده کرد.

کد مطلب 2575506

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها