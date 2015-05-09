یوونتوس برابر کالیاری متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال یوونتوس شنبه شب در چارچوب هفته سی و پنجم رقابتهای سری آ ایتالیا میزبان کالیاری بود که برابر این تیم به تساوی رضایت داد. یوونتوس که با بازیکنان جوان و عمدتا ذخیره خود به میدان آمده بود با گل دقیقه ۴۵ پاول پوگبا از حریف خود پیش افتاد اما در دقیقه ۸۵ لوکا روسه تینی کار را به تساوی کشاند. یووه با این تساوی ۸۰ امتیازی شد و کالیاری با ۲۸ امتیاز در رده هجدهم جدول ایستاد.

قهرمان زودهنگام سری آ که در دیدار رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر رئال مادرید ۲ بر یک برنده شده بود با این تساوی خود را برای برگزاری دیدار برگشت مقابل مادریدی‌ها آماده کرد.