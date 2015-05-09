پایین ترین سرانه وزارت علوم مربوط به دانشگاه فنی حرفه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی اردستانی، عصر شنبه در بازدید از دانشکده فنی حرفه ای امام خمینی علی آبادکتول گفت: سرانه دانشجویان در سایر دانشگاه های وزارت علوم ۳۵ میلیون ریال است این درحالی است که سرانه در دانشگاه فنی حرفه ای ۱۲ میلیون ریال است.

وی افزود: باید وزارت علوم دانشگاه فنی حرفه ای را که مستقیم رای بازار کار نیرو تربیت و تحویل می کند را متفاوت ببیند و گرنه دچار مشکلات می شویم.

شفیعی تاکیدکرد: آزمایشگاه های ما مربوط به ۵۰ سال پیش است که نیاز جدی به ترمیم دارند.

وی گفت: گرچه امسال به بودجه این دانشگاه ۵۰۰ میلیارد ریال اضافه شده است اما کافی نیست.

شفیعی گفت: ماده ۲۳ بین وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم از مهمترین چالش های دانشگاه فنی و حرفه ای است.

وی یادآور شد: تغییر وضعیت مدرسین، اعمال مدرک و تشکیل کانون بازنشتگان از نیازهای دیگر داخلی در این دانشگاه است.

شفیعی گفت: با ۲۰۰ مرکز آموزشی و ۹۰ رشته کاردانی و ۳۴ رشته کارشناسی ناپیوسته، به دنبال افزایش رشته های کارشناسی پیوسته هستیم.