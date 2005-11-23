تيم نفت تهران مقابل تيم دسته اولي برق به برتري دست يافت

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين ديدار دوستانه كه عصر امروزدر زمين باشگاه اتكا برگزارشد، تيم نفت كه درگروه هشتم رقابتهاي ليگ دسته سوم حضور دارد، موفق شد با يك گل برق تهران را شكست دهد.
تنها گل اين ديدار دردقيقه 70 توسط محمد عنايت تبار وارد دروازه تيم برق شد. تيم برق درحال حاضر ازوضعيت نامساعدي در رقابتهاي ليگ دسته اول برخوردار است وبه تازگي حسين رحماني بعنوان سرمربي جديد اين تيم جايگزين احد شيخ لاري شده است.
تيم نفت تهران نيز دررقابتهاي ليگ دسته سوم تاكنون درسه ديدارخود به يك پيروزي و دوتساوي دست يافته وبا يك بازي كمتر رده سوم گروه هشتم اين رقابتها را دراختياردارد. تيم نفت درهفته چهارم اين رقابتها در ورزشگاه اختصاصي خود در زمين شركت نفت ميزبان تيم لشگر30 گرگان خواهد بود.
دررقابتهاي ليگ دسته سوم 56 تيم حضور دارند كه درهشت گروه هفت تيمي با يكديگر رقابت مي كنند ودرپايان دوتيم جواز حضور به رقابتهاي ليگ دسته دوم را بدست خواهند آورد.
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