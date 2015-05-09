آقا فرمودند«اگر دوباره هواپیما به یمن اعزام کنیم شمارا می فرستیم»

به گزارش خبرنگار مهر کاپیتان بهزاد صداقت‌نیا خلبان هواپیمای امدادرسان ایران به یمن در مراسم تجلیل از وی که در محل خبرگزاری فارس برگزار شد، با بیان اینکه من خودم را شایسته تقدیر نمی دانم اظهار کرد: من باید مورد شماتت قرار بگیرم زیرا سربازی از این مملکت دستوری از سوی رهبری داشت و اگر نتوانست کار را تمام کند نباید برمی گشت و باید شماتت می شد اما متاسفانه این اتفاق برای ما تقدیر شد.

وی عدم تعرض جنگنده های سعودی به هواپیمای ایرانی را نشان دهنده اقتدار ملت ایران دانست و گفت: این اقتدار به دشمنان ما تحمیل شد. امروز تمام سلاح هایی که دشمن در اختیار دارد زیر سوال است چراکه این وسایل در دست یک قوم وحشی قرار دارد.

کاپیتان صداقت نیا گفت: من به آقای رستم قاسمی هم عرض میکردم که این حرکت مثل بمب منفجر خواهد شد و دوم اینکه ما آرزو می‌کردیم که برنمی‌گشتیم و من خودم هم به رهبری گفتم ای کاش من برنمی گشتم و خجالت چشم های زیبای شما را نمی‌کشیدم؛ اما ایشان به شوخی فرودند خیلی خوب کاری کردی که برگشتی و کار بجایی انجام دادی چراکه اگر خواستیم هواپیمایی را مجدد به یمن اعزام کنیم شما را می‌فرستیم.

وی با بیان اینکه کار بزرگ نیاز به بستری دارد و این کار بزرگ توسط شرکت هواپیمایی حمایت کننده بسترسازی شد تاکید کرد: این شرکت این بستر را در اختیار ما قرار داد و در عین اینکه بسیاری از شرکت ها آماده این کار نیستند و آن شجاعت، حمیت و غیرت در برخی مسئولین شرکت ها وجود ندارد.

صداقت نیا با اشاره به هشدار جنگنده های سعودی و دستور آنها مبنی بر فرود در فرودگاه متروکه نظامی در عربستان گفت: اگر این کار را میکردیم قطعا دستگیر میشدیم و قطعا بارمان سوخته میشد و قطعا تسلیحاتی در این هواپیما جاسازی میشد و فیلبرداری میشد و یقینا دو تا سه سال در زندان های آنها به سر میبردیم.

وی افزود: بنابراین همانجا تصمیم گرفتیم که در هوا منفجر شویم تا اینکه بخواهیم به خواسته آنها عمل کنیم ولی آنقدر عظمت و اقتدار این ملت زیاد بود که آنها جرأت تعرض به ما را نداشتند و این نشانه خوبی برای حرکت های بعدی ما است که متاسفانه برخی امروز نگران آن هستند.

صداقت نیا تاکید کرد: خدا را شکر این فرصت روزی ما شد و البته شرمنده هستیم که نتوانستیم این کار را به طور کامل انجام دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر در پایان این مراسم از تمبر یادبودی با عنوان «پرواز غیرت» با حضور جمعی از مسئولین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پاسداشت حرکت شجاعانه خلبان بهزاد صداقت نیا و کادر پروازی وی در کمک به مردم مظلوم یمن رونمایی شد.