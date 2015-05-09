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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۰:۳۰

مهرجو خواستار شد:

کارخانه سیمان دشتی تکمیل شود

کارخانه سیمان دشتی تکمیل شود

دشتی- فرماندار شهرستان دشتی بر ضرورت تکمیل کارخانه سیمان مند دشتی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو عصر شنبه در نشست با مدیر عامل کارخانه سیمان مند دشتی با اشاره به نقش این پروژه در اشتغال‌زایی شهرستان دشتی اظهار داشت: تاکنون کارهای خوبی برای تکمیل این پروژه مهم صورت گرفته ولی هنوز با مشکلاتی مواجه است که امیدواریم هر چه زودتر مرتفع شود.

وی افزود: پروژه سیمان مند دشتی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های صنعتی دشتی به شمار می‌رود که نقش بسزایی در رونق این شهرستان دارد.

مهرجو بر ضرورت تکمیل این پروژه تاکید کرد و گفت: با عزمی که در بین همه مسئولان استانی و شهرستانی وجود دارد، تلاش می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

وی از آغاز عملیات اجرایی تعریض محور خورموج به لاور خبر داد و تصریح کرد: این محور یکی از نقاط حادثه‌خیز شهرستان محسوب می شود و با توجه به اینکه کارخانه سیمان در این مسیر قرار دارد تعریض آن ضروری است.

کد مطلب 2575519

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