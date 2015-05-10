فعالیت نخستین مدیر آکادمیک در ورزش گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۱۵ روز از تغییر مدیرکل ورزش و جوانان استان گلستان گذشته است. تغییری که با خروج «قربانعلی پاشا» از مسند مدیریت و جایگزین شدن «بهمن طیبی» دوره تازه ای را برای ورزش استان آغاز کرده است.

با تغییرات مدیران کل ورزش و جوانان گلستان بسیاری از اهالی ورزش نسبت به این تغییرات نگاه مثبتی داشته اند اما در این میان عده ای نیز بوده اند که نسبت به آینده ورزش استان ابراز نگرانی کرده اند. دسته دوم معتقد هستند مدیرکل جدید ورزش و جوانان از تجربه مدیریتی بالایی برخوردار نیست و این عامل ممکن است مانع یا موجب کندی رشد و توسعه ورزش استان شود.

به نمایندگی از موافقان و مخالفان با تعدادی از روسای هیات های ورزشی استان به گفتگو نشستیم و نظرات و انتظارات آنها نسبت به مدیرکل جدید و قدیم ورزش و جوانان استان جویا شدیم.

مدیران گذشته به رشته های رزمی توجهی نداشتند

رئیس هیئت تکواندو گلستان از مدیرکل سابق نسبت به کم توجهی به رشته های رزمی گلایه کرده است. «رضا کرامت» ابتدا درباره جابه جایی در عرصه مدیریت ورزش استان به خبرنگار مهر گفت: تغییرات در تمامی عرصه های دولتی و مدیریتی امری طبیعی است و فکر می کنم تغییر مدیرکل ورزش پس از ۹ سال موجب موفقیت ورزش استان می شود.

کرامت درباره مدیرکل جدید ورزش گفت: طیبی از نظر سواد و دانش در سطح بالای ورزش کشور و استان است اما فی البداهه نمی توانیم درباره عملکرد دکتر طیبی نظر بدهیم زیرا تنها از گذشته وی شناخت داریم.

وی با بیان اینکه بین یک و نیم تا دو سال انتخاب مدیرکل زمان برده است افزود: یعنی از یک و نیم سال پیش به دنبال این تغییرات بوده اند. مطمئناً این انتخاب با وسواس و رایزنی های مختلفی صورت گرفته است و دیدگاه من به عنوان فردی که ۳۰ سال در این ورزش است، به این موضوع مثبت است.

وی در ادامه به بیان انتظاراتش از مدیرکل ورزش استان پرداخت و گفت: مهم ترین دغدغه تکواندو اعتبارات مالی نیست بلکه فضای ورزشی است. در سالیان گذشته نه تنها برای تکواندو بلکه برای هیچ کدام از رشته های رزمی فضای مستقل ورزشی پیش بینی نشده است.

رئیس هیات تکواندو گلستان ضمن گلایه از مدیرکل سابق اظهار کرد: با اینکه سالن های بسیار زیادی ساخته شده است اما هیچ توجهی به رشته های رزمی نداشته اند. جای تاسف دارد که جایگاهی برای رشته های رزمی قائل نشده ایم.

بیشترین دغدغه هیئت های استان، مسائل مالی است. اگر اداره کل بتواند منبع درآمدی برای هیئت ها ایجاد کند، نیاز به اسپانسر نخواهد بود.

کرامت تصریح کرد: این موضوع به عنوان یک انتقاد جدی از مدیران گذشته و یک مطالبه مهم از مدیران فعلی است.

درباره موفقیت دکتر طیبی نباید پیشداوری کرد

رئیس هیئت بوکس استان گلستان معتقد است که نباید نسبت به عملکرد مدیرکل ورزش و جوانان پیشداوری کرد. «علیرضا چورلی» ضمن رضایت از عملکرد مدیرکل سابق به خبرنگار مهر گفت: آقای پاشا در طول فعالیت در حوزه ورزش استان، حمایت های خوبی انجام دادند و اگر این حمایت ها نبود ورزش استان نمی توانست پیشرفت کند.

چورلی درباره شناخت خود از مدیرکل جدید بیان کرد: آقای طیبی از قهرمانان ارزنده کشتی جهان و آسیاست و یکی از کسانی است که از جنس ورزش است. ایشان با اخلاق هستند و با انرژی جوانی که دارند با برنامه ریزی می تواند ورزش استان از ایشان بهره ببرند.

وی تصریح کرد: بیشترین دغدغه هیئت های استان، مسائل مالی است. اگر اداره کل بتواند منبع درآمدی برای هیئت ها ایجاد کند، نیاز به اسپانسر نخواهد بود. در دو سال اخیر اسپانسرها به هیئت های ورزشی کمک نکردند. اگر این مشکل رفع شود، بعد از آن می توان برای داوران، مربیان و ورزشکاران برنامه ریزی کرد.

وی با ابین اینکه قضاوت کردن در مورد آینده مدیرکل جدید درست نیست گفت: وی از افراد تحصیل کرده است و خود نیز در دانشگاه تدریس می کند. با استفاده از مشاوران، مدیران، کارشناسان، مردم می تواند برنامه ریزی های خوبی انجام دهند تا ورزش استان موفق شود.

مدیر سنتی رفت، مدیر علمی آمد

رییس هیئت انجمن های ورزشی استان و مشاور سابق قربانعلی پاشا به انتقاد از عملکرد مدیرکل سابق پرداخت. «منصور دمیرچی» که چندین سال به عنوان مشاور مدیرکل ورزش استان فعالیت می کرد درباره جابه جایی مدیران کل ورزش و جوانان استان اظهار کرد: جابه جایی مدیران برای توسعه ورزش نیاز است و هر مدیری یک روز می آید و یک روز هم می رود. از زمان تشکیل استان گلستان، پاشا به عنوان چهارمین مدیرکل حوزه ورزش بوده و دوره مدیریتش نسبت به سایر مدیران قبلی طولانی تر بوده است.

دمیرچی افزود: قطعاً میزان اثرگذاری آقای پاشا در زمان مدیریت، بیشتر از نفرات گذشته بوده است و در مباحث اعتبارات مالی، بودجه و نیروی انسانی تلاش های خوبی صورت گرفته است.

وی به بیان نقاط ضعف دوران مدیرکل گذشته پرداخت و اظهار کرد: البته نقاط ضعف هایی هم وجود داشته است که مدیر جدید با آگاهی و بررسی کامل بتواند این ضعف ها را شناسایی و برطرف کند. در مجموع در مباحث قهرمانی و کسب مدال بد کار نشده است اما می توانستیم بهتر از این باشیم.

به علت اینکه مدیر گذشته فردی سیاسی بود به همین دلیل بیشتر جابه جایی ها در سطح هیات های ورزشی بین افراد سیاسی صورت می گرفت و اکثراً تخصص لازم در آن هیات ورزشی را نداشته اند و به خاطر پست و مقامی که در استان داشته اند به عرصه ورزش وارد شدند.

وی تصریح کرد: به علت اینکه مدیر گذشته فردی سیاسی بود به همین دلیل بیشتر جابه جایی ها در سطح هیات های ورزشی بین افراد سیاسی صورت می گرفت و اکثراً تخصص لازم در آن هیات ورزشی را نداشته اند و به خاطر پست و مقامی که در استان داشته اند به عرصه ورزش وارد شدند.

مشاور سابق مدیرکل پیشین ورزش و جوانان استان بیان کرد: برخی از مدیرانی که ریاست هیات های ورزشی را بر عهده گرفتند، در کنار خود از کارشناسان و دبیران خوب استفاده نمی کردند وگرنه می توانستیم از ظرفیت این مدیران نهایت استفاده را داشته باشیم.

دمیرچی خاطرنشان کرد: متاسفانه در زمان مدیریت قبلی از مشورت کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته نمی شد و در نهایت همه تصمیم گیری ها به فرد مدیر ختم می شد و خروجی کار حاصل مباحث درون جلسه نبود.

وی با بیان اینکه مدیر سنتی به کنار رفت و مدیر علمی به راس کار آمد افزود: آقای طیبی با سواد و دانشی که دارد می تواند با مدیریت علمی از توان همه کارشناسان و پیشکسوتان ورزش استفاده کند.

بهتر بود مدیرکل ورزش پله پله مدارج مدیریت را طی می کرد/ نگران آینده ورزش هستم

درحالی که بسیاری از اهالی ورزش استان تغییرات عرصه مدیریت ورزش و جوانان را به فال نیک گرفته اند، رییس هیات هاکی استان نسبت به این تغییرات ابراز نگرانی کرد.

«صفرعلی پایین محلی» معتقد است در عرصه مدیریت ورزش، تجربه باید حرف اول را بزند و از اینکه مدیرکل جدید پله پله مدارج مدیریتی را طی نکرده نگران آینده ورزش استان شده است.

پایین محلی سخنانش را با تمجید از عملکرد پاشا آغاز کرد و گفت: پاشا فعالیت بسیار زیادی از خود نشان می داد و روابط عمومی وی انگیزه بالایی برای روسای هیات های ورزشی ایجاد می کرد.

وی افزود: من شناختی از دکتر طیبی نداشته ام و در همین حد می دانم که مدیری جوان و پرانرژی است اما در عرصه مدیریت این تجربه است که حرف اول را می زند نه علم و سواد.

وی تصریح کرد: علم باید در میدان عمل خودش را نشان دهد و نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کند تا به تجربه برسد.

رئیس هیات هاکی گلستان با بیان اینکه من نگران آینده ورزش هستم اظهار کرد: اعتقاد دارم افرادی که در ورزش پست و مقام می گیرند باید پله پله حرکت کنند. افرادی که از سربازی به سرداری رسیدند موفق تر از افرادی بودند که یکدفعه سردار شدند. هرجا که پله پله رشد نکردیم موفق نبودیم و این عدم موفقیت تمام سیستم را از بین می برد.

پایین محلی بیان کرد: تخصص پاشا و طیبی شاید برروی یکی دو رشته ورزشی تخصص داشته باشند و مدیریت منابع مالی مهم ترین ویژگی مدیران ورزش است. مشکلات مالی هیات ها را آزار می دهد و باید برای آن فکر اساسی کرد. بخش خصوصی را باید وارد ورزش کنند.

وی در پایان گفت: پاشا سال گذشته به هیات هاکی استان که وضعیت خوبی در کشور داشته و مربی و سه بازیکن تیم ملی دارد تنها ۵ میلیون تومان کمک مالی داشت. پیشنهاد من این است که تقسیم منابع با در نظر گرفتن پتانسیل ها و رتبه های هر رشته ورزشی باشد.

خبرنگار مهر سعی کرده نگاه بی طرفانه ای نسبت به این تغییرات داشته باشد و با نمایندگان هر دو طیف موافق و مخالف این جریان به گفتگو پرداخته است. امیدوار هستیم ورزش استان گلستان بتواند با مدیریت جدید، افتخارات و موفقیت های گذشته خود را افزایش دهد.

گزارش: محمدامین شعبانی