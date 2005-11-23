آمادگي كميته امداد براي انتقال تجربه خدمات رساني به نيازمندان

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين ديدار سيد رضا نيري سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) ضمن تشريح خدمات اين نهاد اظهار داشت: بسيار خرسنديم كه در دنيا علاقه منداني وجود دارند كه علاوه بر مسلمان بودن به دنبال اسلام ناب هستند و به نيازمندان توجه دارند و به رفع مشكلات آنان مي انديشند.

وي افزود: اگر اين اقدامات بصورت مجموعه اي هماهنگ و در كنار هم عمل كنند اثرات بسيار مثبتي براي جامعه جهاني خواهد داشت.

نيري ضمن تشريح خدمات حمايتي اين نهاد در داخل و خارج از كشور يكي از اصلي ترين اقدامات اين نهاد توانمند سازي و استقلال خانواده ها ذكر كرد.

سرپرست كميته امداد امام يادآور شد با اجراي طرح پزشك خانواده مبتني بر سيستم ارجاع و همكاري بيش از 1 4 هزار مركز درماني و پزشك متخصص در اين زمينه مددجويان تحت حمايت از نظر مسائل بهداشتي و درماني با مشكلي مواجه نيستند.

وي با اشاره به حضور 90 هزار همكار افتخاري با اين نهاد گفت: كميته امداد بعنوان بازوي دولت در زمينه هاي گوناگون در كنار ديگر وزارتخانه فعال بوده و بخش قابل توجهي از مشكلات مردم در زمينه هاي بهداشتي، مسكن، ازدواج و تحصيل را تامين مي كند.

نيري تعامل هر چه بيشتر و انتقال دانش و تجربه متقابل بين سازمانهاي غير دولتي در زمينه ارائه خدمت به نيازمندان را به منظور ارتقاء كيفيت اقدامات جاري ضروري دانست و آمادگي كميته امداد امام خميني را براي انتقال تجربه و حركت در اين زمينه اعلام كرد.

بنابرهمين گزارش ، دكتر هاني البناء رييس كميته امداد اسلامي انگليس نيز در اين ديدار اظهار داشت: تشكيلات ما غير دولتي است و بر اساس آميزه هاي قرآن كريم در كشورهاي گوناگون به ويژه كشورهاي آفريقايي فعاليت داريم.

وي افزود: در زمينه هاي زكات، صدقات و توزيع گوشت گوسفند قرباني فعاليت گسترده اي انجام مي دهيم و ايتام مختلفي را در برخي كشورها مورد حمايت قرار داده ايم.

رييس كميته امداد اسلامي انگليس تاكيد كرد: با توجه به موفقيت هاي كميته امداد امام خميني در اقدامات حمايتي اين سفر براي آشنايي هر چه بيشتر با دستاوردهاي فوق و انتقال تجربيات كميته امداد امام خميني در اين زمينه است.

در پايان اين ديدار ، رييس كميته امداد اسلامي انگليس از نمايشگاه دستاوردهاي خودكفايي كميته امداد امام خميني و دانشكده علمي كاربردي و مركز آموزش اين نهاد بازديد كرد.