آخرین فرصت پیکان و راه آهن برای فرار از سقوط

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و نهم و ماقبل پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در حالی امروز برگزار می شود که جدال تیم های مدعی قهرمانی و تیم های پایین جدولی به اوج حساسیت خود رسیده است و هر تیمی تلاش دارد تا در بازی امروز با کسب سه امتیاز کامل به اوضاع خود در جدول رده بندی سر و سامان دهد.

در یکی از حساس ترین و مهمترین دیدارهای این هفته، تیم های پیکان و راه آهن تهران برای فرار از سقوط به مصاف یکدیگر می روند و بازنده این دیدار باید خود را آماده حضور در مسابقات لیگ دسته یک باشگاه های کشور کند به همین خاطر این آخرین فرصت برای دو تیم خوب تهرانی است.

هم اکنون تیم های پیکان و راه آهن تا پایان هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با کسب ۲۵ امتیاز در رده های چهاردهم و پانزدهم جدول رده بندی قرار داشته و برای فرار از سقوط چاره ای جز کسب سه امتیاز این دیدار ندارند.

کادر فنی دو تیم نیز پیش از دیدار حساس امروز از آمادگی بازیکنانشان برای کسب سه امتیاز این دیدار سخن گفته و بیان داشتند که دیدار حساس و سختی را پیش رو دارند.

بازی سختی مقابل پیکان پیش رو داریم

مرتضی کرمانی‌مقدم کمک مربی راه‌آهن در کنفرانس قبل از بازی در جمع خبرنگاران، دیدار پیکان و راه آهن را مهم توصیف کرد و اظهار داشت: دو تیم پیکان و راه آهن برای بقا در لیگ برتر چاره ای جز برد ندارند و در حالی که دوست ندارم تیم های تهرانی سقوط کنند اما باید نشان دهیم که کدام تیم لیاقت ماندن در لیگ برتر را دارد.

وی با اشاره به در اختیار نداشتن تعدادی از بازیکنان در دیدار فردا مقابل پیکان افزود: بازیکنان تیم با تفکرات آقای کاظمی آشنا بوده و پیروزی هفته گذشته نیز روحیه تیم را بالا برده است اما ما با ۱۱ بازیکن کار می‌کنیم و این شرایط سختی برای ما به وجود آورده است.

به دنبال کسب هر سه امتیاز بازی هستیم

صمد مرفاوی نیز پیش از این دیدار و در کنفرانس خبری با خبرنگاران بازی با راه آهن را مهم و حساس دانست و بیان داشت: پیکان تهران در دیدار مقابل راه آهن به دنبال کسب هر سه امتیاز بازی است و امیدوارم با توجه به شرایط روحی و روانی بازیکنان و شرائط بازی پیروز از میدان خارج شده و سه امتیاز دیدار را کسب کنیم.

سرمربی تیم پیکان تهران افزود: حساسیت این دیدار بسیار بالاست و این حساسیت می تواند بازی را از نظر کیفی تحت تأثیر قرار دهد اما ما برای این دیدار برنامه داریم و برای کسب سه امتیاز وارد میدان خواهیم شد.

وی با اشاره به رویکرد تهاجمی پیکان در دیدار با راه آهن ادامه داد: در دیدار با راه آهن بازیکن مصدوم و محرومی نداریم و تلاش می کنیم بازی هجومی را به نمایش گذاشته و پیروز از میدان خارج شویم.

گفتنی است تیم پیکان تهران طی چند روز اخیر درخواست برگزاری این دیدار در ورزشگاه دستگردی تهران را داده بود که این امر با مخالفت باشگاه راه آهن مواجه شد به همین خاطر این دیدار در ورزشگاه شهر قدس و با حضور تماشاگران خونگرم این شهرستان برگزار می شود.

دیدار تیم‌های پیکان و راه‌آهن در چارچوب هفته بیست و نهم و ماقبل پایانی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، فردا از ساعت ۱۸ در ورزشگاه شهرقدس برگزار می‌شود.