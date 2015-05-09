آلمان به یونان برای باقی ماندن در منطقه یورو کمک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دولت آلمان از ارائه کمک های بیشتر به یونان برای فائق آمدن این کشور به بحران بدهی هایش خبر داد. در همین رابطه «ولفگانگ شویبله» وزیر دارایی آلمان گفت: آلمان هر کاری می کند تا یونان را به شکلی مسئولیت پذیر در منطقه یورو نگاه دارد.

این سیاستمدار حزب دمکرات مسیحی آلمان (CDU) در گفتگو با نسخه روز یکشنبه روزنامه فرانکفورتر آلگماینه تاکید کرد نباید تلاش هایی که برای نجات یونان از بحران کنونی انجام گرفته، به شکست منتهی شود.

شویبله با بیان این که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز در این خصوص با وی هم عقیده است یادآور شد که انتظار ندارد در نشست این هفته مقامات اروپایی در بروکسل پیرامون این موضوع اجماع حاصل شود.

این در حالی است که بدون توافق تامین کنندگان کمک مالی به یونان، بسته کمکی 7.2 میلیارد یورویی در اختیار آتن قرار نمی گیرد. این تامین کنندگان عبارتند از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول.

مترجم: فریدون ناعمی