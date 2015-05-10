تیم فوتبال پاس در انتظار تصمیم سرنوشت ساز/تغییر مدیریت؛آری یا خیر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پاس همدان که در فصل ۹۴-۹۳ با هزار امید و آرزو بسته شده بود در هفته پایانی لیگ دسته اول فوتبال و دیدار برابر فولاد یزد، بر هیاهوی این تیم سوتی زد تا حسرت لیگ برتری شدن برای همدانی پنج ساله شود.

صعود به لیگ برتر از آن چیزی هم که فکر می کردیم سخت تر شده و هر فصلی که از حضور پاس در لیگ دسته اول می گذرد بیشتر به این نتیجه می رسیم که سهمیه لیگ برتری که راحت بدست آوردیم بسیار راحت نیز از دست دادیم و حالا باید برای بدست آوردن آن خون دل ها بخوریم.

روزی که پاس رو بروی ۱۵ هزار نفر در ورزشگاه شهید مفتح با لیگ برتر خداحافظی کرد هیچ وقت از خاطره فوتبال دوستان همدانی نخواهد رفت و آه آنها پشت سر تمامی افرادی که بی تدبیری آنها و شاید دست های پشت پرده ای که پاس را از آنها گرفت هست و خواهد بود.

اما در این فصلی که گذشت هواداران سعی کردند روزهای تلخ های گذشته را به فراموشی بسپارند و بیعتی دوباره با این تیم انجام دهند کما اینکه جشن همبستگی پاس قبل از آغاز فصل روزهای خوبی را نوید می داد.

پاسی ها در فصلی که گذشت نسبت به فصول گذشته لیگ یک از حمایت های خوبی برخوردار بودند و بدون شک استاندار همدان چیزی برای این تیم کم نگذاشت و اسپانسری کارخانه فولاد ویان نیز کمک شایانی از نظر مالی برای این تیم بود و به طور قطع تنها بهانه ای که نمی توانند پاسی ها داشته باشند از نظر مالی خواهد بود.

جشن همبستگی قبل از آغاز فصل با استاندار همدان و نمایندگان همدان در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل فولاد ویان و پیشکسوتان فوتبال همدان نشان می داد که در این فصل همه مسائل برای بازگشت آخرین قهرمان جام باشگاه های آسیا به لیگ برتر فراهم است.

کارشناسان فوتبال می گویند نباید دلخوش به نتایح هفته های ابتدایی بود و عیار واقعی تیم ها از هفته های میانی به بعد مشخص می شود اما در این فصل شروع طوفانی پاس در سه هفته ابتدایی لیگ دل خیلی از هواداران را برد.

با شروع لیگ دسته اول فوتبال پاس همدان بسیار طوفانی کار خود را آغاز کرد تا برای سایر رقبای خود خط و نشان بکشد و سه پیروزی پیاپی برابر گل گهرسیرجان، داماش گیلان و شهرداری بندرعباس خیلی زود پاسی ها را به مدعی درجه یک این گروه تبدیل کرد.

اما حق با کارشناسان فوتبال بود و درست در هفته چهارم بود که پاس با برخورد به سد محکم سیاه جامگان مشهد اولین شکست خود در لیگ دسته اول را پذیرا شد و در هفته پنجم و ششم میزبان دو بازی بودند و بهترین فرصت برای این تیم بود تا بتواند خود را از سایر رقبا جدا کند.

اما این تیم در خانه و در مقابل تماشاگران خود برابر دو تیم شهرداری تبریز و نفت آبادان متوقف شد و تیمی که به راحتی در خانه امتیاز از دست دهد نمی تواند مدعی درجه یک لیگ برتر باشد.

در هفته هفتم نیز این تیم برابر مس رفسنجان دومین شکست را خورد و در هفته هشتم و در دیداری تلخ که هیچ وقت از یاد هواداران این تیم نخواهد رفت پاسی ها دربی بزرگ غرب کشور را در برابر راهیان کرمانشاه در دقیقه ۹۲ با تساوی عوض کردند تا حسرت این امتیازات از دست رفته را امروز هواداران این تیم بخورند.

تیم مهابادی در هر مسابقه هر زمان به گل می رسید بالافاصله در لاک دفاعی فرو می رفت که ضربه این کار را در چندین بازی خورد و خیلی خوش شانس هم بود که در بیشتر بازی ها کارشان به تساوی نینجامید، با این تفاسیر پاس از هفته چهارم تا هفته هشتم تنها سه امتیاز از ۱۵ امتیاز ممکن را کسب کرد که از این پنج هفته نیز سه هفته آن دیدار خانگی بود.

یکی از دلایل ناکامی پاس نقل و انتقالات نیم فصل بود پاسی ها در جذب بازیکن بسیار ضعیف عمل کردند و مجتبی زارع، صمد اکبری و محمد برجلو هیچکدام در حد و نام های خود نبودند و عملکرد ضعیفی داشتند.

در هفته ۱۵ لیگ دسته اول تیم فوتبال پاس در یک دیدار خانگی که هواداران و مردم همدان استقبال بی نظیری از آن داشتند این تیم در مقایل چندین هزار تماشاگر خود با نتیجه دو بر صفر مقابل حریف مدعی خود سیاه جامگان مشهد شکست خورد.

در هفته پایانی نیز که پاسی ها شانس حضور در پلی آف را داشتند در دیدار ضعیف که بعضی از بازیکنان در زمین مسابقه راه می رفتند برابر فولاد یزد متوقف شد تا حتی جواز حضور در پلی آف نیز به این تیم نرسد.

پس از ناکامی بزرگ پاس بار دیگر در رسیدن به لیگ برتر بسیاری از کارشناسان فوتبالی استان تیغ انتقاد را بر عملکرد ضعیف مدیریت این باشگاه گرفتند که خبرگزاری مهر دیدگاه کارشناسان فوتبال همدان را درباره عملکرد پاس در فصلی که گذشت را جویا شده است.

پیشکسوت فوتبال همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به مدیرعاملی تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: بهرام یدی امتحان خود را در مدیرعاملی تیم فوتبال الوند همدان پس داده بود الوندی که در سال اول در لیگ دسته اول بهترین نتیجه را کسب کرد و در کشور مطرح شد به یکباره در سال دوم به لیگ دسته دوم سقوط کرد.

کمال عربیان افزود: برای بسیاری این موضوع جای سئوال داشت که بالاخره مدیریت باشگاه نیز یکجا توان مدیریت خود را در گذر از بحران نشان بدهد با تغییر سرمربی، شوک و ایجاد آرامش حتی یدی تا جایی پیش رفت که در کادر فنی سرمربی خود دخالت کرد و طلایی منش سرمربی وقت الوند مجبور شد در زمان بازی نیمکت خود را ترک کند.

وی با بیان اینکه مدیرعامل پاس خودمحور بود گفت: یدی امسال در تیم فوتبال پاس همدان حتی از پیشکسوتان و فوتبالی های همدان دوری کرده بود و برای نظر آنها اهمیتی قائل نبود و یک نفره تصمیم می گرفت.

عربیان عنوان کرد: انتظار ما این بود حداقل اگر یک مدیرعامل بومی در پاس وجود دارد همفکری با پیشکسوتان فوتبال همدان در دستور کار قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه پاس در طول فصل به شوک نیاز داشت، گفت: در همدان دو بر صفر بازی را به سیاه جامگان واگذار می کنیم در آبادان یک بر صفر به صنعت نفت می بازیم اما دیگر همه چیز که دست سرمربی تیم نیست مدیریت باشگاه نیر باید در یک برهه با کم کردن از قراردادهای بازیکنان و دادن اولتیماتوم به کادرفنی در تیم ایجاد شوک کند.

کارشناس فوتبال همدان عنوان کرد: نتیجه این می شود که در پایان فصل پاس باید حسرت امتیازاتی که از دست داده است را بخورد که سودی هم نخواهد داشت.

عربیان با اشاره به حمایت هایی که از پاس در فصلی که گذشت صورت گرفت بیان کرد: در فصلی که گذشت بر خلاف فصل های گذشته بهترین سال مالی پاس بود و استاندار همدان حمایت های خوبی را از این تیم انجام داد بطوریکه مهابادی سرمربی پاس می گوید که تیم سال گذشته در رده ۹ بوده و امسال سوم واقعا چه فرقی می کند تیم سوم هم به لیگ برتر نمی رود تیم نهم هم نخواهد رفت.

وی یادآور شد: همچنین این درصورتی است که تیم سال گذشته تنها ۲۰ درصد از قراردادهای خود را گرفته و تیم امسال ۷۰ درصد قراردادهای مالی خود را دریافت کرده کما اینکه آقایان قول صعود به لیگ برتر را هم داده بودند.

بازیکنان پاس در بازی فولاد یزد در زمین راه می رفتند

پیشکسوت فوتبال همدان با بیان اینکه مهابادی رزومه کاری ضعیفی دارد، گفت: داوود مهابادی تنها یکبار با شانس و یا ارتباطاتی که داشته توانست گهردورود را راهی لیگ برتر کند غیر از آن در سایر تیم ها در مراحل پایانی کار ناموفق عمل کرده است و اگر نگاهی به کارنامه اکبر میثاقیان در مس کرمان بیاندازید می بینید که در نیم فصل دوم تیم انتهایی جدول را به عنوان نایب قهرمانی و صعود به پلی آف رساند.

عربیان با انتقاد از بی مهری به بازیکنان بومی همدان بیان کرد: تمامی بازیکنان بومی همدان از بهرام یدی گلایه دارند یدی به عنوان مدیرعامل موافق این بوده تا بازیکن بومی در پاس وجود نداشته باشد تا دردسر کمتری داشته باشد.

وی یادآور شد: در زمانی که بازیکن بومی هم سطح بازیکنان غیربومی است اولویت با بازیکن بومی است درصورتی که حتی در این فصل بازیکنان غیربومی پاس از بازیکنان بومی همدان نیز پایین تر بودند کدام بازیکن این فصل پاس در سطح علی اصغر عاشوری، مهرداد رضایی و رضا حاتمی بود.

کارشناس فوتبال همدان با انتقاد از عملکرد پاس در بازی پایانی لیگ یک برابر فولاد یزد گفت: در بازی که پاس احتیاج به پیروزی داشت بازیکنان در زمین مسابقه راه می رفتند چون برایشان اصلا اهمیت نداشت می خواستند بعد از پایان بازی به جمع خانواده های خود بروند.

عربیان افزود: اگر پاس به پلی آف می رفت مجبور بودند ۱۵ تا ۲۰ روز دیگر در همدان بمانند و از خانواده شان دور بمانند اما خواستند کار را یکسره کنند تا پاس به پلی آف نرود.

آکادمی پاس فقط برای فریب افکار عمومی است

مربی سازنده فوتبال همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به دلایل ناکامی پاس اظهار داشت: بزرگترین عامل عدم موفقیت پاس در سال های گذشته بی ثباتی در این تیم است چراکه از روزی که پاس به همدان آمده است ۹ مدیرعامل و ۱۰ سرمربی و یک هزار بازیکن در این تیم رفت و آمد داشته اند.

هادی گل محمدی افزود: اگر به دو تیمی که امسال به لیگ برتر صعود کرده اند نگاه کنید می بینید سیاه جامگان مشهد و فولاد نوین اهواز چندین سال ثبات مدیریتی و سرمربی داشته اند و در نهایت جواب این اعتماد را با صعود به لیگ برتر گرفتند.

وی با بیان اینکه پول و بازیکن ملاک موفقیت تیم فوتبال نیست، گفت: تیم این فصل پاس نه مشکل مالی داشت و نه مشکل بازیکن مگر فولاد نوین و سیاه جامگان مشهد بازیکنان بهتری داشتند و یا هزینه بیشتری کردند ما تنها خودمان را فریب می دهیم.

گل محمدی با اشاره به آکادمی پاس بیان کرد: آکادمی پاس تنها برای فریب افکار عمومی است که بگویند ما هم آکادمی داریم در صورتی که در فوتبال نوین دنیا هدف گذاری باشگاه توجه به بازیکن سازی است.

برترین مربی سال ۹۰ فوتبال همدان عنوان کرد: چیزی به نام هدف گذاری در تیم فوتبال پاس همدان وجود ندارد و نداشتن هدف باعث شده که این تیم در این چند ساله سیر نزولی داشته باشد.

وی با اشاره به مدیرعامل تیم فوتبال پاس بیان کرد: در بحث مسائل مالی و کم شدن بدهی ها یدی بسیار موفق عمل کرد و در واقع یدی یک مدیر اقتصادی است اما در سایر مسائل و آکادمی نمی توانم نمره خوبی به یدی بدهم.

بازیکنان پاس در حد صعود به لیگ برتر نبودند

رئیس اسبق کانون مربیان فوتبال همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: امسال پاس در انتخاب سرمربی و مدیرعامل خوب عمل کرد.

علی ضمیری کامل افزود: انتخاب داوود مهابادی به نسبت گزینه هایی که مطرح بود خوب بود و مهابادی از نظر سلامت کاری و تجربه در رتبه خوبی قرار داشت.

وی با اشاره به مدیرعامل باشگاه بیان کرد: بهرام یدی مدیرعاملی بومی است و چند سالی نیز سابقه مدیریت در فوتبال را داشت و می تواند در بلند مدت برای پاس مفید باشد.

ضمیری با بیان اینکه بازیکنان پاس ضعیف بودند گفت: پاس بازیکن تاثیرگذاری نداشت و کلاس بازیکنان پاس در حدی نبود که بتواند این تیم را راهی لیگ برتر کند.

این کارشناس فوتبال همدان عنوان کرد: در نیم فصل نیز پاس در جذب بازیکن بسیار ضعیف عمل کرد و قافیه بازار نقل و انتقالات را باخت.

گزارش محمدرضا بهرامی صفت