استفاده نادرست از درآمدهاي نفتي علت اصلي رشد فزاينده نقدينگي

سيد ابوالفضل فاطمي زاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، گفت: رشد نقدينگي در كشور به مباني افزايش پايه پولي برمي گردد كه بخش اعظم آن به استفاده نادرست از درامدهاي حاصل از صادرات نفت خام كشور مربوط مي شود.

وي برداشت هاي غير ضرور دولت از حساب ذخيره ارزي را نيز در افزايش رشد نقدينگي در كشور موثر دانست و افزود: در صورتي كه بانك مركزي و كشور قادر نباشند، معادل ريالي ارزهاي حاصل از صادرات نفت خام را به خزانه واريز و صرف ورود كالا و خدمات كنند، قطعا با افزايش پايه پولي رشد نقدينگي در كشور نيز شدت خواهد گرفت.

فاطمي زاده، پيش بيني رشد فزاينده نقدينگي در كشور را به رييس كل بانك مركزي واگذار كرد و در عين حال اظهارداشت: با توجه به نامعلوم بودن اعداد و ارقام لايحه اصلاحيه يا متمم بودجه سال جاري، نمي توان به طور دقيق رشد نقدينگي پايان سال را اعلام كرد.

معاون هزينه و خزانه داري كل كشور، تصويب لايحه اعطاي مجوز به بانك مركزي براي انتشار اوراق مشاركت به ميزان 1500 ميليارد تومان را براي اقتصاد كشور مثبت تلقي كرد و گفت: قطعا انتشار اين اوراق تاثير مثبت در كاهش رشد نقدينگي در كشور خواهد داشت.

همچنين مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي معتقد است: استفاده نادرست از حساب ذخيره ارزي مهمترين عامل رشد نقدينگي در كشور است.

محمد كردبچه در گفت و گو با"مهر" در اين خصوص گفته است: در حال حاضر بهترين زمان براي تسويه بدهي دولت به بانك مركزي و سيستم بانكي كشوربا استفاده از حساب ذخيره ارزي است.

وي افزوده است: در شرايطي كه دولت اين كار را انجام ندهد، باتوجه به افزايش دارايي هاي خارجي بانك مركزي به دليل افزايش درآمدهاي نفتي كشور، نقدينگي به شدت افزايش خواهد يافت؛ از اين رو ، بيشترين خطر از رشد سريع نقدينگي متوجه اقتصاد كشور است.

وي اعلام كرده است: به ازاي هر يك ميليارد دلاري كه بانك مركزي نمي تواند به ريال تبديل كند، 5 درصد نقدينگي و 3 درصد تورم در كشور افزايش مي يابد.

كردبچه رشد نقدينگي در برنامه دوم و سوم توسعه را به ترتيب 25 و 28 درصد ذكر كرده و اظهارداشته است: تدوام افزايش نقدينگي براي اقتصاد كشور خطرناك است و حتي همواره رشد نقدينگي اقتصاد دنيا را با بحران مواجه كرده است.

مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي مهمترين عامل رشد نقدينگي در سال 83 و سال هاي قبل را استفاده نادرست دولت از حساب ذخيره ارزي عنوان كرده و اظهارداشته است: برهمين اساس، بانك مركزي نيز نتوانسته است دلاري هاي موجود را به ريال تبديل كند و به ناچار از منابع داخلي خودش استفاده كرده است.

وي خاطرنشان كرده است: با ادامه افزايش درآمدهاي نفتي در ماه هاي آينده افزايش شديد نقدينگي اقتصاد كشور را تهديد مي كند ؛ بدين ترتيب دولت با تسويه بدهي خود به بانك مركزي و سيستم بانكي مي تواند آثار افزايش دارايي خارجي بانك مركزي كه يكي از آنها افزايش نقدينگي است، خنثي كند.

كردبچه، دارايي هاي خارجي بانك مركزي، بدهي هاي دولت و اختصاص تسهيلات به بخش خصوصي را سه عامل اصلي در رشد نقدينگي كشور ذكر كرده و گفته است: دولت دوست ندارد عامل سوم در رشد نقدينگي كه اختصاص تسهيلات به بخش خصوصي است را كاهش و يا قطع كند چراكه اين كار عامل توليد است.