كاهش سقف توليد در اجلاس زمستاني اوپك ضروري است

محمد علي خطيبي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر" درباره اهداف اجلاس زمستاني اوپك كه در ماه دسامبر ( دي ماه ) برگزارمي شود" گفت : درحال حاضر اصلي ترين سوال در اجلاس اوپك اين است كه آيا اوپك توليدات خود را براي نيمه اول سال آينده ميلادي كاهش دهد يا اينكه سياست كنوني خود را ادامه دهد .

رييس پژوهش اوپك موسسه مطالعات انرژي گفت : پيش بيني هاي انجام شده از سوي موسسات بين المللي انرژي ودبير خانه اوپك نشان مي دهد كه ميزان تقاضاي نفت براي سه ماهه اول و دوم سال آينده ميلادي كاهش مي يابد، درنتيجه اگر اوپك سياست فعلي خود را در توليد كه بيش از 30 ميليون بشكه در روز است ادامه دهد پس از فصل سرما قيمت نفت كاهش مي يابد .

به گفته وي ، براساس پيش بيني انجام شده از سوي دبيرخانه اوپك ميزان تقاضاي جهاني نفت از اوپك در ربع اول سال 2006 ميلادي 29 ميليون و 780 هزار بشكه و در سه ماهه دوم نيز 27 ميليون و 720 هزار بشكه است .

خطيبي در ادامه اظهار داشت : درنتيجه بايد گفت، اگر اوپك در اجلاس زمستاني خود نسبت به تعديل توليد كنوني خود كه بيش از 30 ميليون بشكه درروز است اقدام نكند كاهش قيمت نفت را بعد از گذشتن سرما شاهد خواهد بود .

وي درباره وضعيت كنوني بازار نفت گفت : درحال حاضر قيمت هر بشكه نفت سبد اوپك 50 دلار است كه در روزهاي اخير درحدود ده دلار كاهش داشت است .

وي در پايان گفت : درنتيجه اگر اوپك در اين اجلاس خود نسبت به متعادل شدن توليدات خود اقدام كند قيمت نفت پس از زمستان به 55 دلار تا 60 دلار نيز مي رسد در غير اين صورت شاهد روند كاهشي بيش از اين خواهيم بود .