تیم ملی جودو راهی کویت شد/ برنامه کامل مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات ۲۳ اردیبهشت ماه در سالن ورزشی القادسیه برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه اعلام شده سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ در محل هتل "کراون پلازا" جلسه فنی و قرعه کشی مسابقات با حضور مربیان و سرپرستان تیم ها برگزار می شود.

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۰ صبح جودوکاران اوزان ۶۰- ، ۶۶- و ۷۳- کیلوگرم به روی تاتامی می روند. مسابقات مقدماتی تا ساعت ۱۶ ادامه خواهد داشت و سپس مراسم افتتاحیه و در ادامه مسابقات مرحله نیمه نهایی و نهایی برگزار می شود.

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در دومین روز رقابتها جودوکاران اوزان ۸۱- ، ۹۰- ،۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم رقابتهای خود را برگزار می کنند.

جمعه در روز پایانی هم مسابقات تیم برگزار می شود که تیم ملی کشورمان در هر دو بخش انفرادی و تیمی در این دوره از رقابتها حضور خواهد داشت.

تیم ملی جودو کشورمان با ترکیب محمد محمدی بریمانلو (خراسان شمالی) در وزن ۶۶- کیلوگرم، وحید بنا و مهدی فتحی پور (فارس) در وزن ۷۳- کیلوگرم ، سعید ملایی (تهران) در وزن ۸۱- کیلوگرم، امیر قاسمی نژاد (خراسان رضوی)، محمد جمالی (تهران) در وزن ۹۰- کیلوگرم، جواد محجوب (خراسان رضوی) در وزن ۱۰۰- کیلوگرم در این دوره از رقابتها حضور خواهد داشت.

مجید زارعیان به عنوان سرمربی، امین شاطرزاده به عنوان مربی و احسان الله جابری به عنوان پزشک تیم اعزامی را همراهی خواهند کرد.