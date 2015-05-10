خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ: بیست و همشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در حالی به پنجمین روز خود رسیده‌است که بحران مخاطب به صورت جدی این نمایشگاه را در این دوره تهدید می‌کند.

مشاهدات میدانی در مصلی امام خمینی(ره) حاکی از آن است که استقبال از این نمایشگاه امسال بسیار کم‌رنگ و به شکل محسوسی نسبت به سال قبل با کاهش همراه بوده است. این کاهش تا اندازه‌ای محسوس است که به نسبت ایام مشابه سال قبل در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز جمعیت بسیار کمی به نمایشگاه قدم گذاشت و از آن بازدید کرد. اما ریشه این رویداد را باید در کجا جستجو کرد؟

کتاب خوب؛ هست یا نیست؟

شاید بسیاری از کارشناسان در سال جاری اذعان کنند که نبود کتاب های خوب و افت کیفی کتاب در نمایشگاه مهمترین دلیل اقبال عمومی نداشتن به آن باشد. این موضوع را اگرچه نمی‌توان بی تاثیر دانست اما وقتی جمعیتی قدم به نمایشگاه نمی‌گذارد تا درباره این آثار اظهارنظر کند به خودی خود این مساله رنگ می‌بازد.

این موضوع زمانی کمرنگ تر می شود که شاهدیم در معدود غرفه‌هایی که ناشران مردمی تر و صاحب تولیدات متنوع تر حضور دارند، در میان همین جمعیت کم رمق نیز علاقه مندان زیادی وجود دارد.

با این حال گزافه نیست اگر بگوییم نمایشگاه کتاب برآیند تولید مکتوب کشور در یکسال گذشته است و در این مدت کمتر اتفاق ادبی و یا اثر قابل اعتنایی از سوی ناشران و نویسندگان خلق شده که ذهن مردم را از مسائل حاشیه ای و جذاب روزانه شان به سمت کتاب جلب کندو شاید گزافه نباشد که وضعیت فعلی را تعبیر همان ضرب المثل معروف بدانیم که از کوزه همان تراود که در اوست.

استراتژی تبلیغاتی؛ کدام نمایشگاه؟

بگذارید از فاز اول بگذریم. شاید کسانی علاقه‌مند به نمایشگاه کتاب هستند و یا پتانسیل حضور در آن را دارند اما کم و بیش از کم و کیف نمایشگاه مطلع نیستند. در اینجا نقش تبلیغات تلویزیونی رادیویی و شهری خودش را به نمایش می کشد.

سوال اصلی اینجاست که تبلیغات شهری که ستاد برگزاری نمایشگاه مدعی حضور آن در سطح شهر تهران شده است دقیقا در کجای شهر نصب شده که بسیاری از مخاطبان فعلی نمایشگاه هم قادر به دیدن آن نشده اند.

در همین راستا طی چند روز اخیر برخی رسانه‌ها خبر از جمع‌آوری بیلبوردهای تبلیغاتی نمایشگاه کتاب از سطح شهر به بهانه اجرای طرح «نگارخانه‌ای به وسعت یک شهر» دادند و همین ظرفیت حداقلی هم از بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی کشور دریغ شد.

از سوی دیگر تلویزیون در کدام ساعت مناسب از شبانه روز در قالب برنامه‌هایی به معرفی نمایشگاه می‌پردازد. چندمین خبر از مجموعه اخبار سراسری شبکه تلویزیونی به نمایشگاه کتاب به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی کشور اختصاص دارد؟ اسخ به این سوالات نشان می دهد که استراتژی تبلیغاتی مشخصی که جذب کننده مخاطب به نمایشگاه کتاب باشد در سامانه فکری مدیران آن وجود نداشته است.

تبلیغات منفی؛ چرا به نمایشگاه برویم؟

نمایشگاه کتاب از هر منظری که مورد توجه قرار بگیرد محل یک رویداد و قرار پر شور اجتماعی است. مخاطبانی بعضاً خام و بدون پیش زمینه و از سر علاقه قدم به آن می‌گذارند تا از تازه‌ترین‌های نشر کشورشان آشنا شوند و برای موضوعات مختلف مورد نیاز خود کتاب تهیه کنند و برخی نیز تنها برای تفرج و پر کردن اوقات فراغت قدم به نمایشگاه می‌گذارند.

اما در سال جدید و در این دوره از نمایشگاه مساله خزنده‌ای بیش از پیش در شبکه‌های مجازی در حال خودنمایی است و آن وجود تبلیغات منفی درباره نمایشگاه است که به صورت علنی از حضور بخش عمده‌ای از مخاطبان جلوگیری به عمل می آورد.

پیا‌م‌هایی نظیر «۱۰ علت که نباید در نمایشگاه حاضر شد» که به طور مشخص سعی در تاثیرگذاری احساسی روی مخاطبان بالقوه نمایشگاه دارد و نیز پیام هایی که در قالب ایجاد فضایی امنیتی سعی دارد نمایشگاه کتاب را برای بدنه مومن جامعه را از نمایشگاه دور کند از جمله همین اقدامات است که مشخص نیست با چه هدفی و چه نیتی در حال انجام است.

کاهش قدرت خرید؟

مساله دیگری که امسال خودش را کاملا بر نمایشگاه کتاب نشانده است نداشتن قدرت خرید کافی از سوی مخاطبان برای تهیه آثار نمایشگاه است. کتاب‌هایی که هر سال نسبت به سال قبل تنها قیمتشان افزوده شده و کمتر می توان تغییر مثبت محتوا و حتی ظاهر را در آن جستجو کرد. غلط‌ های ویرایشی و تایپی، طراحی جلد نا مناسب و نیز بسته‌بندی بد در کنار افزایش قیمت محصولی را پیش روی مخاطبان ایرانی گذاشته که خریدش روز به روز جذابیت خود را از دست می دهد.

این در حالی است که امسال بخش قابل توجهی از بن‌های خرید کتاب حذف و به طور مشخص معلوم نیست که یارانه آن که باید صرف مخاطب هدف کتاب شود در کدام حوزه مصرف خواهد شد.