سنيوره: سوريه بايد عادت كند كه لبنان كشور مستقلي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري قطر(قنا) ، فواد سنيوره كه امروز براي ديدار با رهبران قطر وارد دوحه شده است، گفت : لبناني ها بايد اين نكته را درك كنند كه خودشان تصميم گيري كنند.



وي افزود: برادران ما در سوريه هم عادت كنند كه لبنان يك كشور مستقل است.



بر اساس اين گزارش سنيوره تاكيد كرد كه لبنان هرگز حمايت هاي سوريه را در جريان جنگ هايي كه از آن رنج برد، فراموش نمي كند .



وي خواهان آن شد كه روابط سوريه و لبنان بايد به عنوان روابط هركشور عربي بر اساس احترام متقابل و به صورت برابر و همسو مبتني باشد.



سنيوره افزود : بيروت و دمشق تمام موانع و اختلافات را پشت سرگذاشته اند.



وي تاكيد كرد كه لبناني ها تمايل دارند روابط حسنه اي با سوريه برقرار كنند.



نخست وزير لبنان با ورود با دوحه با شيخ حمد بن خليفه آل ثاني امير قطر ديدار كرد و در نشست كميته مشترك قطر و لبنان شركت كرد.