شيوه هاي گزينش معلمان اشتباه است/ 23 درصد معلمان زير ديپلم هستند

عليرضا هاشمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: طبق آخرين آمار ارائه شده از سوي دفتر برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش ، در حال حاضر بيش از يك ميليون معلم در سراسر كشور مشغول به كار هستند كه 47 درصد آنان داراي مدرك بالاي ليسانس ، 30 درصد فوق ديپلم و حدود 23 درصد زير ديپلم هستند.

وي گفت : در حال حاضر معلمان از ورودي هاي مختلف به مدارس راه پيدا مي كنند كه مراكز تربيت معلم، آزمون سراسري ، انتخاب از دبيرستانها و ادامه تحصيل تا كارداني پيوسته ، جذب نيروهاي حق التدريس و برگزاري آزمون هاي ادواري از جمله آنهاست.

هاشمي ضمن تاكيد بر اينكه شيوه هاي كنوني ورود معلمان به مدارس با نيازها و شرايط مناطق و استان ها تناسبي ندارند افزود: 40هزار معلم حق التدريسي كه بر اساس مصوبه سال گذشته مجلس شوراي اسلامي و با شرايط خاص در حال استخدام هستند بر مشكل معلمان مازاد افزوده است و كار را پيچيده تر مي كند.

وي خاطرنشان ساخت : امروزه بيش از50 درصد جمعيت معلمان را خانم ها تشكيل مي دهند و اين موضوع ساختار جنسيتي معلمان را دچار مشكل مي كند ، چرا كه در اين شرايط با كاهش جمعيت دانش آموزان از 18ميليون به 16ميليون نفر- كاهش جمعيت دانش آموزي در دوره ابتدايي - در دبيرستانها و مدارس راهنمايي با كمبود معلم مواجه مي شويم.

هاشمي تاكيد كرد: آموزش و پرورش در حال حاضر اقدام به تقوت مراكز تربيت معلم كرده است ، در حالي كه بايد مراكز آموزش عالي متولي اين امر باشد و اين كار آموزش و پروش در واقع نوعي موازي كاري محسوب مي شود.

دبيركل سازمان معلمان ايران با اشاره به اينكه ورودي معلمان در سطح جهاني بر عهده مراكزآموزش عالي است ، افزود: اين گزينش ها بايد بدون هيچ گونه اعمال و نظر و ديدگاه خاصي انجام شود .

